Robert Pattinson i jego powrót do Hollywood

Obchodzący 35. urodziny Robert Pattinson jest jednym z najciekawszych aktorów młodego pokolenia. Brytyjczyk zdobył światową sławę dzięki roli w hitowej sadze dla nastolatków "Zmierzch". Później przez lata udowadniał, że nie jest tylko przystojnym odtwórcą jednej roli. Ostatnio Pattinson powrócił do mainstreamu za sprawą angażu w thrillerze science fiction Christophera Nolana "Tenet". Fani wyczekują już także z niecierpliwością jego występu w produkcji "The Batman".

Robert Pattinson urodził się 13 maja 1986 w Londynie. Jest synem Clare i Richarda Pattinsonów. Ma dwie starsze siostry, Victorię i Elizabeth.

Już w szkole rozwijał swój talent aktorski. Należał do Barmes Theatre Company, dzięki czemu zagrał m.in. główną rolę George’a Gibbsa w przedstawieniu "Our Town". Wystąpił także w innych sztukach teatralnych: "Anything Goes", "Tessa d'Urberville" oraz "Makbet".



Aktor wyznał, że jako nastolatek był wysoki i wyglądał jak dziewczyna. Zaliczył nawet pewien epizod jako model, ale przyznał kiedyś, że prawdopodobnie miał najbardziej nieudaną karierę w historii modelingu. Androgeniczna uroda nie przeszkodziła mu jednak w rozwoju kariery, a wręcz przeciwnie - otworzyła przed nim wrota do światowej sławy.



Robert Pattinson - początki kariery

Tuż po ukończeniu szkoły średniej Robert Pattinson zadebiutował na wielkim ekranie rolą Rawdy'ego Crawleya w obrazie "Vanity Fair. Targowisko próżności." Później wcielił się w Giselhera w miniserialu fantasy "Klątwa pierścienia" - telewizyjnej wersji "Pieśni o Nibelungach".

Zaledwie rok później aktor zdobył światową sławę dzięki roli w filmie "Harry Potter i Czara Ognia" w reżyserii Mike’a Newella, w którym zagrał postać Cedrica Diggory'ego; wystąpił także w kolejnej części serii, "Harry Potter i Zakon Feniksa".



W 2008 roku Pattinson zagrał główną rolę w komediodramacie "How to Be" Olivera Irvinga. Za tę rolę otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Strasburgu. Aktor wcielił się także w postać wybitnego malarza Salvadora Dalego w obrazie "Little Ashes" Paula Morrisona.



Robert Pattinson bożyszczem nastolatek

Lata mijają, a wielu widzów wciąż najlepiej pamięta Pattinsona z roli w serii "Zmierzch" w reżyserii Catherine Hardwicke na podstawie powieści Stephenie Meyer, w której aktor wcielił się w postać młodego wampira, Edwarda Cullena. Za rolę otrzymał m.in. nagrodę MTV Movie Award w kategorii "przełomowa rola męska".

Wystąpił także w kolejnych częściach popularnej sagi: "Zmierzch: Księżyc w nowiu" (2009), w reż. Chrisa Weitza, "Zmierzch: Zaćmienie" (2010), w reż. Davida Slade'a, "Zmierzch: Przed świtem" (obie części, 2011-2012), w reż. Billa Condona.



Aktor przełamuje swój wizerunek

Pattinson od wielu lat udowadnia, że nie jest jedynie atrakcyjnym aktorem jednej roli. Podejmował się pracy w różnorodnych projektach, zarówno w kasowych produkcjach, jak i filmach niezależnych. Wystąpił między innymi w filmach: "Twój na zawsze" (2010), "Woda dla słoni" (2011), "Cosmopolis" (2012), "Uwodziciel" (2012), "Rover" (2014) "Mapy gwiazd" (2014) czy "Zaginione miasto Z" (2016).



"Rola, która na zawsze odmieni jego wizerunek" - tak reklamowano film Davida Cronenberga "Cosmopolis", ekranizację kultowej powieści Dona De Lillo. Pattinson zagrał tu 28-letniego miliardera, który opuszcza swój superluksusowy apartament na Manhattanie, by w limuzynie przemierzyć ogarnięte chaosem miasto.



"Jego gra w 'Zmierzchu' jest interesująca, chociaż zostaje oczywiście zamknięta w pewnych ramach gatunkowych. Widziałem również 'Little Ashes' oraz 'Twojego na zawsze' i wiedziałem, że on jest w stanie wcielić się w Erica Packera. To bardzo ciężka rola, aktor pojawia się w dosłownie każdym ujęciu. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek wcześniej nakręcił film, w którym aktor nie wychodzi z kadru. Wybór odtwórcy głównej roli staje się w takim przypadku sprawą intuicyjną, nie ma żadnych reguł czy wskazówek" - opowiadał reżyser David Cronenberg.

Kreacje w filmach "Good Time" (2017), "Król" (2019), "Lighthouse" (2019) oraz "Tenet" (2020) spotkały się z uznaniem publiczności i krytyków. Za rolę w dramacie "Lighthouse" został nawet nominowany do nagrody Independent Spirit w kategorii "Najlepszy aktor".

Wideo "Tenet"[oficjalny zwiastun 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD]

Najbardziej karkołomne aktorskie zadanie postawili przez aktorem twórcy filmu "Good Time". W obrazie w reżyserii braci Bena i Josha Safdich były gwiazdor serii "Zmierzch" wcielił się w mężczyznę o pseudonimie Connie, który próbuje wyciągnąć z więzienia własnego brata po tym, jak ten wziął udział w nieudanym napadzie na bank. Bohater Pattinsona wierzy, że w poprzednim życiu był psem; aktor ujawnił, że twórcy filmu chcieli, aby w jednej ze scen gwiazdor zaspokoił erotycznie swego ekranowego psa.



"Była jedna scena, którą nakręciliśmy. Wyglądało to tak: jest narkotykowy diler, który wchodzi do pokoju, gdzie śpię z moim psem i przyłapuje mnie na robieniu mu tego ręką" - Pattinson ujawnił w rozmowie z Jimmym Kimmelem.

Aktor dodał, że twórcy filmu namawiali go, aby zrobił to naprawdę, Pattinson, mimo iż otrzymał zgodę właściciela zwierzęcia, zdecydował jednak, że nie sprosta zadaniu. W efekcie twórcy wykorzystali do realizacji sceny sztuczny penis.



Okazało się jednak, że ujęcie nie znalazło się w ostatecznej wersji filmu.



Robert Pattinson nowym Batmanem

W 2020 roku świat obiegła informacja, że Robert Pattinson zastąpi Bena Afflecka w filmie Matta Reevesa "The Batman". Na początku fani postaci byli tą decyzją zszokowani, jednak pierwsze zwiastuny wywołały ich entuzjazm.



"To był jedyny komiksowy bohater, którego uwielbiałem. Myślę, że moje zamiłowanie do niego wynika z faktu, że nie posiadał żadnych supermocy" - przyznawał aktor.



Tuż po rozpoczęciu zdjęć filmu okazało się, że Pattinson otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa i trafił na kwarantannę. Realizacja filmu w czasie pandemii była długa i trudna. Pracę rozpoczęto w styczniu 2020, a zakończono ponad rok później. Oficjalnie zdjęcia do filmu zakończono 13 marca 2021.

Premierę filmu zaplanowano na marzec 2022 roku, fani Batmana muszą więc uzbroić się w cierpliwość.