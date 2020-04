Robert Eggers szykuje film o Wikingach

„The Northman” to najnowszy film Roberta Eggersa, autora świetnie przyjętych filmów „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii” oraz „Lighthouse”. Jego produkcja została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. Wiele wskazuje jednak na to, że jest na co czekać. Reżyser zapowiada film, którego rozmach zaskoczył nawet jego.

"Skala tego filmu jest ogromna. Przed nami jeszcze wiele lokacji, rzeczy do zrobienia oraz rekwizytów do ogarnięcia. To duże wyzwanie, jeśli chodzi o mój nowy film" - powiedział Eggers w wywiadzie dla "Film Independent Coffee Talk".



W "The Northman" ponownie zobaczymy Anyę Taylor-Joy, która wystąpiła w debiutanckim filmie Eggersa. W pozostałych rolach zobaczymy Alexandra Skarsgarda, Nicole Kidman, Billa Skarsgarda oraz Willema Dafoe.



Film opowie historię nordyckiego księcia, który pała rządzą zemsty za morderstwo swojego ojca.

"Stworzyliśmy wszystkie te światy, zbudowaliśmy wioski, stworzyliśmy tysiące kostiumów i rekwizytów, uczyliśmy konie wszystkich sztuczek, które muszą znać, projektowaliśmy ujęcia, a jeszcze dużo storyboardów pozostało do narysowania" - wylicza skalę projektu Eggers.



Nie wiadomo, kiedy zostanie wznowiona produkcja. Zdjęcia do niej kręcone są w Belfaście.