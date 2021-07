​Robert Downey Jr. zagra główną rolę w serialu

HBO razem z niezależnym studiem A24 wyprodukują serial oparty na bestsellerowej książce autorstwa Vieta Thanha Nguyena zatytułowanej "Sympatyk". Jednym z jego showrunnerów będzie południowokoreański twórca "Oldboya", Chan-wook Park. Gwiazdą produkcji "The Symphatizer" będzie Robert Downey Jr. ("Avengers").

​Robert Downey Jr. /Dave J Hogan /Getty Images

Downey Jr. będzie nie tylko odtwórcą głównej roli, ale również jednym z producentów powstającego serialu. Razem z Chan-wookiem Parkiem funkcję showrunnera serialu pełnił będzie Don McKellar ("Miasto ślepców"). Zdjęcia do serialu realizowane będą w Los Angeles i Wietnamie. Chan-wook Park będzie też reżyserem powstającego serialu.



Kwiecień 1975, ogarnięty chaosem Sajgon, ostatnie chwile przed wkroczeniem oddziałów Północy. Generał armii południowowietnamskiej popija whisky w swojej willi i wraz z zaufanym kapitanem sporządza listę tych, którym będzie dane wejść na pokład ostatniego samolotu odlatującego z kraju. Generał i jego rodacy zaczynają nowe życie w Los Angeles, nie zdając sobie sprawy, że są obserwowani: kapitan, narrator opowieści, okazuje się podwójnym agentem.



"Jestem szpiegiem, śpiochem, kretem, człowiekiem o dwóch twarzach" - mówi sam o sobie. Sympatyk, jak sam siebie określa, jest synem Wietnamki i Francuza; po ukończeniu amerykańskiego uniwersytetu wrócił do Wietnamu, by walczyć za sprawę komunizmu. Jeszcze długo po upadku Sajgonu będzie donosić swoim mocodawcom z Wietkongu o każdym ruchu generała. Kiedy jednak jego lojalność zostanie zakwestionowana, zrobi coś, co będzie go prześladować do końca życia - czytamy w opisie fabuły książki "Sympatyk". Ta debiutancka powieść Vieta Thanga Nguyena w 2016 roku otrzymała Nagrodę Pulitzera.

Serial, który określany jest mianem międzykulturowej satyry na problemy komunistów pochodzenia wietnamsko-francuskiego w ostatnich dniach wojny w Wietnamie, jest aktualnie na etapie kompletowania obsady. Główne role zagrają w nim aktorzy pochodzenia wietnamskiego. Co ciekawe, Downey Jr. wcieli się w serialu w kilka postaci. Każda z nich reprezentować będzie przedstawicieli amerykańskiego establishmentu. To m.in. kongresman, agent CIA czy hollywoodzki reżyser.

"Adaptacja ważnej i mistrzowskiej książki pana Nguyena wymaga wizjonerskiego zespołu. Spodziewam się że praca z Chan-wookiem Parkiem będzie kreatywną przygodą dla mnie i dla mojej żony z Teamu Downey. Jak również stymulującym procesem w trakcie przygotowań do odegrania wielu ważnych ról drugoplanowych. Jest to dokładnie taki rodzaj wyzwania, jakiego pragnąłem. Wierzę, że zapewnimy widzom wyjątkowe wrażenia" - mówi Downey Jr. cytowany przez portal "Variety".