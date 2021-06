Robert Downey Jr. producentem serialu

Robert Downey Jr., odtwórca roli Iron Mana w serii filmów Marvela, postanowił zająć się produkcją filmową. Co będzie robił w najbliższym czasie?

Robert Downey Jr. na premierze filmu "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" /Matthias Nareyek /Getty Images

Zakończony w spektakularny sposób udział w serii filmów Marvela, w której wcielał się w postać Iron Mana, stanowił dla Roberta Downeya Jr. symboliczny moment, w którym odsunął się nieco na bok aktorstwa, by zająć się produkcją filmową w ramach swojej firmy produkcyjnej Team Downey.

Kolejnym projektem aktora będzie serial "For Your Own Good", na podstawie czekającej na premierę powieści Samanthy Downing pod tym samym tytułem.

Wyprodukowane do tej pory seriale przez Roberta Downeya Jr. i jego żonę Susan, każą przypuszczać, że jest na co czekać. Na koncie Team Downey są już "Perry Mason" stacji HBO oraz "Łasuch" Netfliksa. Kolejna produkcja zrealizowana zostanie dla platformy streamingowej HBO Max.



Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", Downeyowie nie będą w niej sami. W wyprodukowaniu "For Your Own Good" pomoże im firma produkcyjna należąca do jednego z najbardziej płodnych obecnie producentów, Grega Berlantiego. Producenta odpowiedzialnego m.in. za seriale z tzw. Arrowverse, a także za serial "Riverdale".

Akcja planowanej na lipiec tego roku powieści "For Your Own Good" rozgrywać się będzie na korytarzach prestiżowej Akademii Belmont, mieszczącej się w Nowej Anglii. Fabułę napędzać będzie śledztwo w sprawie tajemniczych zatruć i martwych ciał, które zaczynają się piętrzyć na uniwersytecie. A wszystko to w cieniu walki o prestiżową nagrodę Nauczyciela Roku oraz planowania pomnika niedawno zmarłego dyrektora tej placówki.

Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty, który zajmie się napisaniem adaptacji powieści Downing. Dla autorki książki przewidziana jest rola producentki wykonawczej serialu. To druga serialowa adaptacja jej powieści, która aktualnie jest w przygotowaniu. Należąca do Nicole Kidman firma produkcyjna Blossom Films stworzy dla Amazona serial na podstawie powieści Downing zatytułowanej "Moja doskonała żona".

