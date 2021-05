Robert De Niro zagra w kolejnej komedii rodzinnej

Po udziale w komediowej trylogii, której początek dał film "Poznaj mojego tatę", Robert De Niro znów wcieli się w postać ojca, który chce poznać przyszłą żonę swojego syna. Tyle że obraz "About my Father" będzie jednak osadzony we włoskim klimacie.

Robert De Niro zagra w kolejnej komedii AFP

Rober De Niro zagra w komedii luźno inspirowanej życiem komika Sebastiano Maniscalco, a konkretnie relacją, jaką ma ze swoim ojcem.



Dwukrotny laureat Oscara sportretuje postać Salvo, konserwatywnego włoskiego emigranta, mieszkającego w USA, którego syn zamierza poślub Amerykankę, niemającą nic wspólnego z Italią.



Senior chciałby poznać bliżej swoją potencjalną synową i jej rodzinę, dlatego proponuje, by obie rodziny spędziły wspólnie weekend. Choć początkowo wydaje się, że obie strony bardzo się od siebie różnią, to pod koniec imprezy wszyscy stają się jedną wielką "la famiglia".

W syna Salvo wcieli się Maniscalco, który miał okazję współpracować z De Niro na planie "Irlandczyka". Za reżyserię odpowiadać będzie Laura Terruso ("Cześć, na imię mam Doris"). Film sfinansuje wytwórnia Lionsgate.

"To, w jaki sposób Sebastian mówi o swoim ojcu, nasunęło nam myśl, że jest typem faceta, którego powinien zagrać Robert De Niro. (...) De Niro jest niesamowicie wybredny, jeśli chodzi o projekty, w których występuje, jesteśmy więc podekscytowani tym, iż tak żywo zareagował na ten zabawny i pełen ciepła scenariusz. Stworzy fantastyczne i zabawny duet z Sebastianem. Nie możemy się doczekać rozpoczęcia produkcji jeszcze w tym roku" - stwierdził w komunikacie prasowym prezes Lionsgate, Nathan Kahane.

Warto podkreślić, że zarówno De Niro, Maniscalco, jak i Terruso mają włoskie korzenie, co powinno im ułatwić wdrożenie się w ten projekt.

