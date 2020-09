Robert De Niro, Morgan Freeman i Tommy Lee Jones w "The Comeback Trail"

13 listopada tego roku do amerykańskich kin powinna trafić - choć to uzależnione będzie od przebiegu pandemii - komedia "The Comeback Trail". W obsadzie filmu jest aż trzech zdobywców Oscarów: Robert De Niro, Morgan Freeman oraz Tommy Lee Jones. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun tej produkcji, wyreżyserowanej przez George'a Gallo.

Robert De Niro znowu na planie AFP

"Przyznaję, trochę kłamię. Ale jestem producentem, tym się zajmuję" - oznajmia w zwiastunie Robert De Niro, który wciela się w rolę producenta filmowego.



Umiejętności mówienia nieprawdy przez Maksa Barbera, bo tak nazywać się będzie postać grana przez tego aktora, zostaną wystawione na próbę. Wszystko z powodu wypadku gwiazdora występującego w jego nowym filmie.

Wypadek ów sprawia bowiem, że Max popada w długi. Gwiazdor jego filmu ubezpieczony był na pięć milionów dolarów. Wyjściem z sytuacji zdaje się być niezbyt wyrafinowany przekręt.

Max postanawia doprowadzić do kolejnego wypadku, ale takiego, na którym on skorzysta. Zatrudnia emerytowanego gwiazdora Duke'a Montanę (Tommy Lee Jones) tylko po to, by go zabić i zgarnąć pieniądze z ubezpieczenia. Jest tylko jeden haczyk - Duke wydaje się być nieśmiertelny.

Akcja filmu rozgrywać się będzie w Los Angeles w 1974 roku.



W obsadzie znalazł się też m.in. Emile Hirsch, dla którego będzie to drugi film, którego akcja dzieje się przed laty w Hollywood. W ubiegłym roku zagrał Jaya Sebringa w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". W filmie zagrają też Zach Braff, Patrick Muldon i Vincent Spano. Ciekawostką może być udział w filmie Nicka Vallelongi, nagrodzonego Oscarem autora scenariusza filmu "Green Book", w którym opowiedział historię swojego ojca.

George Gallo, reżyser filmu "The Comeback Trial", który jest też współautorem scenariusza filmu, w przeszłości napisał scenariusze do takich filmów jak m.in. "Zdążyć przed północą" czy "Jak ugryźć 10 milionów 2". Był też pomysłodawcą historii opowiedzianej w filmie "Bad Boys".