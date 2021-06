​Rob Zombie wyreżyseruje film o potworach

"The Munsters" to popularny amerykański sitcom nadawany na antenie stacji CBS w latach 1964-1966. Jego bohaterami była rodzina sympatycznych potworów, które do złudzenia przypominały bohaterów nadawanej w tym samym czasie "Rodziny Addamsów". Nieco już zapomniany serial przeniesie teraz na duży ekran Rob Zombie. Poinformował o tym na Instagramie sam reżyser.

Niebawem zobaczymy nową wersję "The Munsters" /AF Archive/Mary Evans Picture Library /East News

"Uwaga, duchy i upiory. Plotki są prawdziwe. Mój kolejny film to projekt, za którym uganiałem się przez ostatnie 20 lat. 'The Munsters'! Nasłuchujcie kolejnych ekscytujących szczegółów tej produkcji wraz z jej rozwojem" - napisał na Instagramie Rob Zombie. Zapowiada się więc ekscytujący pojedynek dwóch oryginalnych filmowców: nad spin-offem "Rodziny Addamsów" zatytułowanym "Wednesday" pracuje bowiem właśnie Tim Burton.



Rob Zombie to heavy-metalowy muzyk, który zadebiutował jako reżyser pełnometrażowym horrorem "Dom 1000 trupów". W kolejnych filmach takich jak "Bękarty diabła" czy "31" prezentował swoją oryginalną wizję kina, w której łączy krwawą makabrę ze specyficznym poczuciem humoru. Twórca wyreżyserował również dwie części serii "Halloween".

Ostatnie lata to spadek reżyserskiej formy Roba Zombiego. Filmowa wersja "The Munsters" będzie więc dla niego szansą na zaprezentowanie czegoś odmiennego od mrocznych produkcji, jakie tworzył w przeszłości. Jednocześnie pozostanie w ulubionym przez siebie klimacie czarnego humoru i potworów. Film wyprodukuje należące do studia Universal studio 1440 Entertainment, co oznacza, że trafi od razu na serwisy streamingowe.

Bohaterami sitcomu "The Munsters" była rodzina potworów, która zmuszona została do przenosin z rodzinnej Transylwanii na przedmieścia jednego z amerykańskich miast. Serial pełen był satyrycznego spojrzenia na imigrantów z Europy próbujących się przystosować do amerykańskiego stylu życia. W rolach głównych wystąpili w nim Fred Gwynne, Yvonne De Carlo, Al Lewis, Beverley Owen, Pat Priest oraz Butch Patrick.