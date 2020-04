Riz Ahmed: Przez koronawirusa stracił dwóch członków rodziny

Brytyjski aktor, znany z serialu „Długa noc” oraz ról w filmach „Venom” i „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, przyznał w wywiadzie dla magazynu „GQ Hype”, że dwie bliskie mu osoby zmarły z powodu COVID-19.

Riz Ahmed /P. Lehman/Barcroft Media /Getty Images

"Straciłem dwóch członków rodziny z powodu COVID-19. Chciałbym wierzyć, że ich śmierć oraz śmierć innych osób, nie pójdzie na marne. Że zrobimy krok do przodu w stronę nowej przyszłości" - powiedział Ahmed. Nie zdradził jednak, kim były osoby, które zmarły.



Urodzony w Londynie aktor pochodzący z pakistańskiej rodziny w tym samym wywiadzie przyznaje, że jego zdaniem pandemia koronawirusa jest wykorzystywana obecnie do celów politycznych. "Trump używa COVID-19 jako pretekstu do próby całkowitego zakazu przyjmowania imigrantów, a węgierski rząd umacnia dzięki pandemii swoją władzę. Dochodzą do mnie raporty z Indii, gdzie pandemia nazywana jest koronadżihadem i całą winę za nią zrzuca się na muzułmanów. W tamtejszych szpitalach dochodzi do segregacji. Oddziela się muzułmanów od innych" - mówi Ahmed.



"Faktem jest, że choroba uderza w Afroamerykanów z podwójną siłą. Faktem jest, że połowa - na pewno tylko połowa? - angielskich pracowników medycznych walczących na pierwszej linii frontu należy do mniejszości etnicznych. Kim są ci ludzie, którzy przy okazji każdego kryzysu trzymają ten kraj w ryzach? To ludzie z nizin społecznych, w których pandemia uderza najmocniej. Mówimy, że kochamy naszą służbę zdrowia tak samo jak rodzinę królewską, ale czy kochamy ludzi, którzy ją tworzą? Bo za każdym razem, gdy każemy im spierd***ać tam, skąd przyjechali, pokazujemy zupełnie co innego" - przekonuje aktor.



"Liczę na to, że dzięki temu wszystkiemu zobaczymy, jaką głupotą są uprzedzenia. Mam jednak świadomość, że są ludzie, którzy wykorzystają pandemię do swoich celów. Oby ten reset naszej ekonomii i polityki stanowił podwaliny do stworzenia bardziej sprawiedliwego świata" - kończy.