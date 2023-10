1 / 10

Zanim pojawiła się Marilyn Monroe, była Rita Hayworth. Zdjęcia tej seksownej tancerki i aktorki przypinali sobie do ścian amerykańscy żołnierze w trakcie II wojny światowej; wszystko za sprawą rozkładówki w magazynie "Life" z 1941 roku, który uczynił Hayworth niekwestionowanym symbolem seksu. Do historii przeszła jednak nie jako "pin-up girl", tylko gwiazda filmu Charlesa Vidora "Gilda" z 1946 roku, w którym wcieliła się w postać tytułowej bohaterki - tajemniczej kobiety, ucieleśniającej popularny dla kina noir wizerunek kobiety fatalnej. Scena, podczas której Hayworth ubrana w czarną satynową suknię prezentuje w rytm szlagieru "Put the Blame on Mame" uwodzący taniec, stała się jednym z najsłynniejszych striptizów w historii kina. Hayworth udowodniła, że wystarczy ściągnąć rękawiczkę, by uruchomić erotyczną wyobraźnię.