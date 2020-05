Ridley Scott wyprodukuje nowy film reżysera „Narcos”

Realizacji doczeka się kolejny scenariusz z niesławnej Czarnej Listy. Będzie to napisany przez Emily Jerome thriller „Panopticon”. Jednym z producentów filmu będzie Ridley Scott, a wyreżyseruje go Kolumbijczyk Andres Baiz, twórca kilku odcinków „Narcos” oraz thrillera „La cara oculta”.

Ridley Scott / Christian Alminana /Getty Images

Bohaterką thrillera "Panopticon" będzie kobieta zarządzająca funduszem hedgingowym, która orientuje się, że wpadła w poważne kłopoty. Wszystko za sprawą inwestycji w przynoszące zysk prywatne więzienie w Arizonie, którym rządzą więźniowie.



Scenariusz autorstwa Emily Jerome w 2017 roku znalazł się na Czarnej Liście najlepszych scenariuszy roku, które z jakiegoś powodu nie doczekały się realizacji. Lista sporządzana jest na podstawie opinii przedstawionych przez hollywoodzkich producentów. W przeszłości na Czarnej Liście znalazły się scenariusze m.in. takich filmów jak "Operacja Argo", "Jak zostać królem", "Spotlight" czy "Zjawa". Około 2/3 scenariuszy z Czarnej Listy nigdy nie zostało zrealizowanych.



Tytułowe określenie "panoptykon" odnosi się do więzienia zbudowanego w taki sposób, że zaledwie jeden strażnik jest w stanie obserwować w każdej chwili dowolnego więźnia. Ponieważ osadzeni nie mają pojęcia, kiedy są obserwowani, to skłania ich do dobrego zachowania.



"Emily Jerome napisała potężny i pełen napięcia thriller, którego akcja rozgrywa się na arenie współczesnego amerykańskiego systemu więziennictwa. Cieszymy się, że będziemy współpracować przy tym projekcie razem z nią oraz naszymi przyjaciółmi ze studia Scott Free" - powiedział współproducent filmu Stuart Ford, reprezentujący studio AGC Studios.



Start produkcji zaplanowany został na jesień tego roku. Obsada na razie nie jest znana.