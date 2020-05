Ricky Gervais zdradził, że żart o bobrze Judi Dench zatwierdzało kilku prawników

Jednym z najczęściej dyskutowanych momentów tegorocznej ceremonii rozdania Złotych Globów był początkowy monolog prowadzącego galę Ricky’ego Gervaisa. Teraz popularny komik opowiedział o kulisach przygotowywania tego występu. Zdradził, że dowcipy o pedofilii czy ISIS nie wzbudziły tylu wątpliwości, co dowcip o Judi Dench i jej roli w ekranizacji musicalu „Koty”.

Gervais opowiedział o tym w programie "Late Night with Seth Meyers". Przybliżył w nim kulisy negocjacji w sprawie dopuszczenia dowcipu, podczas których musiał przekonać kilku prawników, a także organizatorów ceremonii rozdania Złotych Globów oraz przedstawicieli transmitującej ją stacji telewizyjnej. Najpierw jednak aktor i komik powiedział, że rozmowy z prawnikami przed publicznym opowiedzeniem dowcipów to dla niego chleb powszedni.



"Nie robię żadnych prób ani nic takiego. Mam jednak w zwyczaju pokazywanie moich dowcipów prawnikowi, aby upewnić się, że nie złamię prawa i nie obrażę poczucia smaku i przyzwoitości. Czytam je więc prawnikowi na godzinę przed występem. Zawsze dawał mi na wszystko zielone światło" - powiedział Gervais.

Inaczej było jednak przed tegoroczną ceremonią rozdania Złotych Globów. "Nie wiem, z jakiego powodu wszyscy byli zdenerwowani, ale najwyraźniej stacje telewizyjne stały się obecnie bardziej wyczulone na treści nadawane w godzinach największej oglądalności. Wygłaszam więc swój monolog przed piętnastoma szychami i kilkoma prawnikami i wszystko jest w porządku. Zgadzają się na żarty z pedofilii, ISIS oraz zakładów pracy zatrudniających małe dzieci. Niespokojnie zaczęło robić się przy dowcipach z 'Kotów'" - wspomina dalej komik.



