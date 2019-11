Ricky Gervais po raz piąty poprowadzi Złote Globy

Brytyjski aktor i komik Ricky Gervais poprowadzi przyszłoroczne Złote Globy. Będzie to dla niego piąta ceremonia wręczenia nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w charakterze prowadzącego, co czyni go rekordzistą Złotych Globów.

Ricky Gervais: Ostatni raz jako prowadzący Złote Globy?

"Po raz kolejny dostałem ofertę, której nie mogę odrzucić. Robię to jednak po raz ostatni, co zapowiada zabawny wieczór" - Gervais napisał w specjalnym oświadczeniu.

"Kiedy Ricky Gervais prowadzi Złote Globy, możemy spodziewać się niespodziewanego" - powiedział Lorenzo Soria, prezydent przyznającego wyróżnienia Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej.

Ricky Gervais zabawiał telewidzów podczas Złotych Globów w latach 2010-12.



"Oglądalność gali i zainteresowanie nią niezwykle wzrosło, więc organizatorzy rozważają zaangażowanie mnie do pracy w przyszłym roku" - Gervais mówił po sukcesie dwóch pierwszych Złotych Globów. "Nie sądzę jednak, że powinienem się na to zgodzić. Co jeszcze mógłbym zrobić lepiej? Bez wątpienia nie uzyskam już większego zainteresowania ze strony prasy, co obecnie. Bycie gospodarzem podczas dwóch gali w pełni mnie satysfakcjonuje" - zakończył komik.

Wkrótce zgodził się na kolejny występ w charakterze prowadzącego Złote Globy.



"Podczas styczniowej ceremonii zrobiłem dokładnie to, czego po mnie oczekiwano - byłem lepszy niż w zeszłym roku i miałem trochę zabawy. Reakcja prasy na moje zachowanie była zdumiewająca. Moje żarty stały się przedmiotem dyskusji na wszystkich kanałach telewizyjnych przez długie tygodnie. Najdziwniejszy jest fakt, że na pytanie: 'Czy Ricky posunął się za daleko"', zawsze pada taka sama odpowiedź: 'Nie!'. W rzeczywistości nikt nie poczuł się obrażony" - Gervais mówił w listopadzie 2011 tuż po tym, jak po raz trzeci z rzędu zaoferowano mu rolę prowadzącego Złote Globy.

Kontrowersyjne poczucie humoru Brytyjczyka - m.in. żarty z orientacji seksualnej Jodie Foster - zmusiły jednak producentów gali do poszukania nowych twarzy.

Gervaisa zastąpił kobiecy duet Tina Fey-Amy Poehler. Panie pełniły obowiązki gospodyń gali w latach 2013-2015.

W 2016 roku prowadzącym galę ponownie został jednak Gervais.

"To wspaniała zabawa. Leci w 215 krajach na całym świecie, ogląda to z 200 milionów ludzi. (...) Jak zawsze mam własne dowcipy, mogę mówić, co tylko zechcę - i to na żywo" - Gervais odpowiedział wtedy na pytanie o główny powód swego powrotu.



Tegoroczną galę wręczenia Złotych Globów poprowadził duet: Sandra Oh - Andy Samberg. Telewizyjną transmisję oglądało 18,61 milionów widzów, co było najsłabszym wynikiem od trzech lat.

77. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 5 stycznia 2020.