Richard Madden w kolejnym widowisku Marvela

Znany z roli Robba Starka w "Grze o tron" Richard Madden może niedługo dołączyć do kinowego uniwersum Marvela. Według zagranicznych serwisów miał on otrzymać główną rolę w adaptacji komiksu "The Eternals".

Richard Madden /Theo Wargo /Getty Images

Po premierze supeprodukcji "Avengers: Koniec gry" zaczynają pojawiać się kolejne informacje dotyczące przyszłych filmów Marvela. Jednym z nich jest adaptacja "The Eternals" - komiksu Jacka Kirby'ego z 1976 roku.

Reklama

Opowiadał on o potężnych istotach, które zostały obrońcami inteligentnego życia na Ziemi. Ich przeciwnikami byli Deviants. Zwykli ludzie brali przedstawicieli obu ras za bogów.



Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu 2019 roku i potrwają do stycznia 2020 roku. Reżyseruje Chloé Zhao, twórczyni głośnego "Jeźdźca".

Wideo "Bodyguard" - serial [trailer]

Madden jest pierwszym oficjalnie ogłoszonym członkiem obsady. Zdobywca Złotego Globu za serial "Bodyguard" miałby wcielić się w Ikarisa, jednego z głównych bohaterów. Jego partnerką jest Sersei i wedle plotek twórcy starają się zaangażować do tej roli Angelinę Jolie. Propozycję zagrania obdarzonego nadludzką szybkością Makkeriego otrzymał z kolei Kumail Nanjani ("I tak cię kocham").



Swego czasu pojawiły się także wiadomości, że wśród aktorów, z którymi chce współpracować Zhao, znajduje się miedzy innymi Tomasz Kot. Po premierze "Zimnej wojny" w Cannes w 2018 roku miał on zwrócić na siebie uwagę kilku twórców zza oceanu. Póki co nie pojawiły się nowe informacje o zaangażowaniu polskiego aktora w film Marvela.



"The Eternals" nie mają ustalonej daty premiery. Przewiduje się, że film wejdzie do kin 6 listopada 2020 roku.