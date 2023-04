Dziś Richard Gere zaliczany jest do grona najsłynniejszych aktorów Hollywood. Ale początki jego kariery nie należały do najłatwiejszych. O tym, jak wyglądało jego życie zanim granie w filmach przyniosło mu sławę i poważne pieniądze, aktor opowiedział w rozmowie z serwisem Page Six. Jak wyjawił, gdy stawiał pierwsze kroki w branży filmowej, cierpiał głód. "Jadłem głównie jajka. Wyjście do restauracji było wtedy czymś absolutnie nieosiągalnym. To były ciężkie, mizerne czasy".

