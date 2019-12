Richard Burton: Żonę kupił za milion dolarów

Richard Burton zawsze był głodny. W dzieciństwie chleba, w wieku dorosłym sukcesu, pieniędzy, miłości.

Jego ojciec widział go w filmie dwa razy. Za pierwszym, oburzony, że Richard całuje na ekranie jakąś obcą kobietę, a nie swą żonę, wyszedł z kina. Za drugim, nie przyjął od właściciela kina darmowych wejściówek i wraz z innymi mieszkańcami małej walijskiej wioski stał kilka godzin w kolejce po bilety, by podziwiać hollywoodzkiego gwiazdora. Syna, którego nie wychował i który nie potrzebował od niego niczego. Nawet nazwiska.

Zostań moim synem

Richard przyszedł na świat w 1925 r. jako 12. dziecko w biednej górniczej walijskiej rodzinie Jenkinsów. Jego matka przywitała go z umiarkowaną radością. "Boże wszechmocny, jeszcze jedna gęba do żywienia" - powiedziała ponoć sąsiadce. Zaledwie rok później zmarła, rodząc kolejnego potomka.



W domu Jenkinsów bieda aż piszczy, mimo że starsi chłopcy pracują z ojcem w kopalni. Młodszymi dziećmi nie ma się kto zająć - ojciec, choć ciepły i uroczy, po pracy, zamiast do domu, woli iść do pubu. Mały Rich trafia więc na wychowanie do swej najstarszej, zamężnej już siostry i wyprowadza się do sąsiedniego miasteczka. Tu uczy się angielskiego (w jego rodzinnym Pontrhydyfen wszyscy mówią po walijsku), doskonali w ulicznych pojedynkach, biega po górach...



I chodzi do szkoły. Ma szczęście do nauczycieli - takich z prawdziwym powołaniem. Dla jego wychowawcy punktem honoru jest wyłowienie najzdolniejszych dzieci i uchronienie ich od pójścia do ciężkiej pracy za grosze zaraz po szkole, w wieku 14 lat. Ratunkiem jest dalsza nauka. Łobuziak Richie trafia do gromadki najlepszych, a jego rodzina, kosztem wielkich wyrzeczeń, płaci za naukę w szkole średniej.



Gdy pieniędzy zabraknie i Rich zostanie usunięty ze szkoły (przez rok sprzedaje ubrania w sklepie) to swemu wychowawcy zawdzięczać będzie ratunek. Philip Burton nie tylko opłaci jego dalszą naukę, ale też przygarnie chłopca pod swój dach. W wychowanku Burton widzi przyszłego aktora. Trzeba go tylko nauczyć poprawnej wymowy (ćwiczą recytacje Szekspira codziennie, miesiąc po miesiącu), zasad higieny (śmierdzące skarpetki lądują na podwórku koło wychodka) i jakiej takiej ogłady.

Nauczyciel angażuje chłopca do amatorskiego teatru, proponuje mu też adopcję, ale to okazuje się niemożliwe - do wymaganej między nimi różnicy wieku brakuje 21 dni. Mimo to, gdy 18-letni Richard wyrusza do Londynu, by próbować swych sił na tamtejszych scenach, przedstawia się wszystkim jako Burton. Pod tym nazwiskiem pozna go cały świat.