Richard Burton: Największe szczęście

1 / 9

Richard przyszedł na świat w 1925 roku jako 12. dziecko w biednej górniczej walijskiej rodzinie Jenkinsów. Jego matka przywitała go z umiarkowaną radością. "Boże wszechmocny, jeszcze jedna gęba do żywienia" - powiedziała ponoć sąsiadce. Zaledwie rok później zmarła, rodząc kolejnego potomka. W domu Jenkinsów panowała ogromna, I to pomimo tego, że starsi chłopcy pracowali z ojcem w kopalni. Młodszymi dziećmi nie miał się kto zająć - ojciec, choć ciepły i uroczy, po pracy, zamiast do domu, wolał iść do pubu. Mały Richard trafił więc na wychowanie do swej najstarszej, zamężnej już siostry i wyprowadził się do sąsiedniego miasteczka. To tu nauczył się angielskiego (w jego rodzinnym Pontrhydyfen wszyscy mówili po walijsku).