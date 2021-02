Reżyserka filmu „Nomadland” nakręci western o Draculi

„Zawsze byłam zafascynowana wampirami i ideą, jaką uosabiali. Jestem podekscytowana możliwością opowiedzenia w nowy sposób historii o tym ukochanym bohaterze” – powiedziała o swoim nowym projekcie Chloe Zhao. Reżyserka nakręci dla studia Universal nietypowy film o Draculi. Będzie to futurystyczny western science-fiction.

Chloe Zhao /Emma McIntyre/WireImage /Getty Images

Studio Universal, które posiada prawa do filmowych ekranizacji opowieści o najsłynniejszych filmowych potworach, takich jak m.in. Dracula, Frankenstein czy Mumia, kontynuuje swoją strategię uwspółcześniania tych historii przez najzdolniejszych filmowców nowego pokolenia. To, że jest zapotrzebowanie na takie filmy, pokazał sukces "Niewidzialnego człowieka" wyreżyserowanego przez Leigh Whannella.



Jednocześnie rozwijany jest inny projekt klasycznej adaptacji opowieści stworzonej przez Brama Stokera. Zajmuje się nią Karyn Kusama ("Zaproszenie"), a scenariusz do tego filmu o Draculi napisali Matt Manfredi i Phil Hay. Jak przekonuje jeden z przedstawicieli studia Universal, rozpoczęcie prac nad projektem Chloe Zhao nijak nie przeszkadza w dalszym rozwijaniu projektu Kusamy. Jakby tego było mało, powstaje też jeszcze jeden film oparty na motywach "Draculi". Będzie to "Renfield", którego bohaterem będzie wierny sługa najsłynniejszego krwiopijcy. Film reżyseruje Dexter Fletcher ("Rocketman").

Napisany przez Brama Stokera w 1897 roku "Dracula" straszy czytelników i widzów ekranizacji od ponad stu lat. Opowieść o mieszkającym w Transylwanii wampirze chętnie przenoszona była na duży ekran. W latach 30. ubiegłego wieku rolę tę zagrał Bela Lugosi. W latach 60. Christopher Lee, 70. Frank Langella, a w 90. Gary Oldman. Ostatnią produkcją studia Universal o Draculi był film "Dracula: Historia nieznana" z 2014 roku.



Po zdobyciu Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji i nagrody publiczności na festiwalu w Toronto, ostatni film Chloe Zhao - "Nomadland" - jest na najlepszej drodze do Oscarów. W ostatnią środę Zhao została pierwszą Azjatką nominowaną za reżyserię do nagrody Złotego Globu.