Reżyser „Rocketmana” wyreżyseruje kilka odcinków serialu o „Ojcu chrzestnym”

Dexter Fletcher, który wyreżyserował poświęcony życiu Eltona Johna film „Rocketman”, teraz zrealizuje kilka pierwszych odcinków serialu „The Offer”. Ta produkcja platformy streamingowej Paramount+ opowiadać będzie o kulisach powstania „Ojca chrzestnego” Francisa Forda Coppoli.

Dexter Fletcher /Don Arnold /Getty Images

Jak donosi portal "The Hollywood Reporter", oprócz funkcji reżysera, Fletcher będzie również pełnił rolę producenta wykonawczego tego limitowanego, dziesięcioodcinkowego serialu. Scenariusz "The Offer" pisze Michael Tolkin ("Gracz", "Ucieczka z Dannemory"). Zostanie on oparty na wspomnieniach producenta "Ojca chrzestnego", Ala Ruddy’ego. Według zapowiedzi twórców serialu, Ruddy nigdy wcześniej nie dzielił się nimi z opinią publiczną. Fani filmu Coppoli mogą więc liczyć na kilka nowych faktów związanych z tym uważanym za jeden z najlepszych filmów wszech czasów.



Nie jest tajemnicą, że produkcja "Ojca chrzestnego" nie obyła się bez kłopotów i przez pewien czas nie było pewne, czy ten film powstanie. A już na pewno nic nie wskazywało na to, że zostanie naówczas najbardziej kasową produkcją w historii i zdobędzie pięć Oscarów. Kłopoty nie omijają również twórców "The Offer". W rolę Ruddy’ego miał wcielić się Armie Hammer. Oskarżony o gwałt aktor został jednak zwolniony z kontraktu.



"The Offer" nie jest jedyną produkcją, która opowie o kulisach powstawania "Ojca chrzestnego". Barry Levinson pracuje obecnie nad filmem "Francis and the Godfather". W rolach głównych wystąpią w nim Oscar Isaac jako Francis Ford Coppola, Jake Gyllenhaal jako Robert Evans, Elisabeth Moss jako Eleanor Coppola oraz Elle Fanning jako Ali McGraw.