Reżyser pierwszego "Kruka" nie jest zadowolony z powstania remake'u

Alex Proyas, który w 1994 roku wyreżyserował oryginalnego "Kruka", nie jest zadowolony z powstania remake'u jego filmu. Wynika to z jego stosunku to Brandona Lee, który zginął ponad 30 lat temu w czasie zdjęć do produkcji.

