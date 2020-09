Reżyser „Parasite” wyprodukuje remake koreańskiego hitu

Opromieniony oscarowym sukcesem filmu „Parasite” reżyser Joon-ho Bong wyprodukuje amerykańską wersję południowokoreańskiego filmu „Sea Fog” z 2014 roku. Reżyserem filmu będzie Matt Palmer.

Palmer zajmie się też poprawieniem scenariusza remake’u, którego poprzednią wersję napisał Oren Moverman. Oryginalny film oparty był na motywach prawdziwej historii, która stała się kanwą przedstawienia teatralnego z 2007 roku. Bohaterami "Sea Fog" jest załoga kutra rybackiego, która podejmuje się niebezpiecznej misji przetransportowania nielegalnych imigrantów z Chin do Korei.



"Firma Participant Media, tworzy filmy, które zgłębiają naszą rzeczywistość. Reżyser Matt Palmer swoim poprzednim filmem zatytułowanym 'Kaliber' udowodnił, że potrafi odkryć prawdziwą naturę człowieka poprzez postawienie go w ekstremalnej sytuacji" - powiedział Joon-ho Bong. Sam Matt Palmer nie kryje, że jest zachwycony możliwością współpracy z południowokoreańskim reżyserem.



Start prac nad remakiem filmu "Sea Fog" nie jest jedyną informacją zawiązaną z Joon-ho Bongiem. Jeszcze w tym roku pojawi się specjalne, zremasterowane wydanie pierwszego wielkiego hitu tego reżysera - "Zagadka zbrodni". Szczęśliwcy będą mogli zobaczyć ten film w kinie. Na 19 i 20 października w Stanach planowane są bowiem specjalne pokazy filmu Bonga, które poprzedzi rozmowa twórcy z brytyjskim reżyserem Edgarem Wrightem.



"Parasite", pierwszy w historii zagraniczny film uhonorowany Oscarem dla najlepszego filmu roku, ma szanse na kolejne wyróżnienia. Właśnie dostał nominacje w dziesięciu kategoriach do nagród Asian Film Awards, których tegoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się w Korei Południowej.