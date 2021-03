Reżyser nowego Bonda nakręci ekranizację komiksu

Cary Joji Fukunaga, twórca czekającego na premierę filmu "Nie czas umierać" - o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda, ma już nowy projekt. Niebawem zajmie się wyreżyserowaniem ekranizacji cyberpunkowego komiksu "Tokyo Ghost". Scenariusz filmu napisze współautor komiksu, Rick Remender.

Cary Joji Fukunaga

Jak przypomina portal "Variety", akcja "Tokyo Ghost" rozgrywa się w 2089 roku. To przyszłość, w której ludzkość już całkowicie uzależniła się od technologii i traktuje ją jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Dwoje strażników pokoju, Debbie Decay i Led Dent, otrzymuje zadanie, które zaprowadzi ich do ostatniego miejsca na Ziemi wolnego od technologii. To miasto ogrodów Tokio.



Autorami wydanego w 2015 roku komiksu "Tokyo Ghost" są Rick Remender, Sean Murphy oraz Matt Hollingsworth. W przygotowaniu przez Amazon Studios jest obecnie również adaptacja innego komiksu Remendera zatytułowanego "Fear Agent". Z kolei stworzony przez Murphy’ego komiks "Chrononauts" zostanie zekranizowany przez Netflix.

Od kwietnia ubiegłego roku na premierę czeka najnowszy film wyreżyserowany przez Fukunagę - "Nie czas umierać". Po raz piąty i ostatni w rolę agenta Jamesa Bonda wcielił się w nim Daniel Craig. Aktualny termin premiery tego filmu to 30 września, jednak czy do niej dojdzie, to będzie uzależnione od przebiegu pandemii COVID-19.

"Tokyo Ghost" nie jest jedynym projektem realizowanym obecnie przez Fukunagę. Wyreżyseruje on również trzy pierwsze odcinki serialu wojennego platformy streamingowej Apple TV+ "Masters of the Air". Ten dziesięcioodcinkowy serial będzie adaptacją powieści Donalda L. Millera "Władcy przestworzy. Amerykańscy lotnicy w walce z nazistowskimi Niemcami". Ma to być bardzo osobista historia amerykańskich lotników, oparta na licznych wspomnieniach, wywiadach i dokumentach z archiwów amerykańskich, brytyjskich i niemieckich.