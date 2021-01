Reżyser nowego "Batmana" wyprodukuje serial

"The Future" ("Przyszłość") - taki tytuł nosić będzie nowy serial platformy streamingowej HBO Max. Jego producentami będą Matt Reeves ("The Batman") oraz twórcy stojący za sukcesem filmu "Searching" - Aneesh Chaganty, Natalie Qasabian i Sev Ohanian. Serial oparty zostanie na motywach czekającej na premierę książki Dana Freya.

Matt Reeves ostatnio nie próżnuje /Ray Tamarra/GC Images /Getty Images

Nowy serial platformy HBO Max będzie opowieścią o dwóch najlepszych przyjaciołach, którym udaje się stworzyć najbardziej innowacyjne i rewolucyjne urządzenie we współczesnej historii ludzkości. Scenarzystą serialu będzie autor książki, na motywach której powstanie "The Future". Za reżyserię będzie odpowiadał Aneesh Chaganthy.



Akcja "The Future" umiejscowiona zostanie w czasach współczesnych w Dolinie Krzemowej. Reżyser serialu pracował tam przez kilka lat, co czyni ten projekt jeszcze bardziej interesującym. Według informacji portalu "Deadline", bohaterowie produkcji borykać się będą z palącymi pytaniami dotyczącymi koegzystencji ludzi z maszynami. Wizualnie serial ma zostać pokazany w innowacyjnym stylu multimedialnym, jakiego wcześniej nie było w telewizji.

Razem z informacją o rozpoczęciu prac nad serialem "The Future" ogłoszono, że jego producenci zajmą się też drugą częścią filmu "Searching". Ten niespodziewany hit z 2018 roku opowiadał historię ojca, który poszukuje swojej zaginionej córki. "Searching" wyróżnia się spośród innych produkcji tym, że jego akcja w całości rozgrywa się na ekranach monitorów komputerowych, laptopów i smartfonów. Nakręcony za niecałe 900 tysięcy dolarów, zarobił w kinach na całym świecie 75 milionów dolarów.

Wideo "Searching" [trailer 2]

Nieznane są szczegóły fabuły filmu "Searching 2". Wiadomo, że przedstawi historię zupełnie nowych bohaterów, która znów zostanie opowiedziana na ekranach monitorów. Chaganthy, który napisał scenariusz drugiej części razem z Ohanianem, zdradził na Twitterze, że częścią fabuły mają być kosmici. Film wyreżyserują montażyści pierwszej części "Searching": Will Merrick i Nick Johnson.