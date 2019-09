Reżyser Krzysztof Talczewski laureatem Nagrody Specjalnej Mediów Publicznych

Reżyser i dokumentalista Krzysztof Talczewski został laureatem Nagrody Specjalnej Mediów Publicznych. Werdykt ogłosił podczas gali w Teatrze Polskim prezes TVP Jacek Kurski, który nazwał jego film "Niepodległość", najwybitniejszym filmem dokumentalnym ostatnich lat.

Krzysztof Talczewski / Leszek Szymański / PAP

Kurski zwrócił uwagę, że jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości był największym wyzwaniem dla telewizji publicznej w ostatnich latach. - Cieszę się, że udało się dokonać pewnej wspólnotowej transgresji. Kilka telewizji, które na ogół ze sobą walczą, w tym jednym roku potrafiło w przypadku kilku projektów połączyć siły i zrobić coś razem - powiedział Kurski. Wskazał, że tak było m.in. w przypadku filmu "Niepodległość", którego reżyserem jest Krzysztof Talczewski. - Ten film uzyskał gigantyczną oglądalność. W samej Telewizji Polskiej, w trzech blisko od siebie usytuowanych emisjach 7 milionów Polaków zobaczyło ten najwybitniejszy film dokumentalny ostatnich lat - podkreślił.

Dodał, że "dokument ten trzyma w napięciu do samego końca". - Było to możliwe dzięki niezwykłemu talentowi, świetnemu scenariuszowi, ale też niesamowitej konsekwencji w dotarciu do niewidzianych wcześniej filmów archiwalnych, które dzięki znakomitej technologii zostały odtworzone - powiedział.

- Dzięki temu mogliśmy zobaczyć znanych wcześniej z czarno-białych, przyspieszonych klatek filmów bohaterów naszej wolności.(...) To niezwykłe dzieło. Jestem dumny, że Telewizja Polska mogła uczestniczyć w propagowaniu tak udanego projektu - podkreślił prezes TVP.

Zdjęcie Krzysztof Talczewski i Jacek Kurski podczas wręczenia Nagród Mediów Publicznych / Radek Pietruszka / PAP

Krzysztof Talczewski był nominowany do nagrody w kategorii Obraz. Jury - doceniając jego film pt. "Niepodległość" - wskazało, że nominacja ta przypadała mu za "rozbudzanie tożsamości narodowej i umacnianie postaw patriotycznych przez dokumentowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o trudnych chwilach odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych dla ukazania prawdy historycznej".

Krzysztof Talczewski urodził się w 1959 r. w Łodzi, studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Sorbonie w Paryżu. W 1983 r. wyemigrował do Francji, gdzie współpracował z paryskim studiem "Video Kontakt", a od 1987 r. zrealizował ok. 40 filmów dla francuskich kanałów telewizyjnych. W 1990 r. był organizatorem Festiwalu "Kino Uwolnione" dla Cinematheque Francaise i Fundacji Danielle Mitterrand. Po powrocie do Polski, w latach 2004-06 był szefem Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP; a od 2006 r. także ekspertem PISF.