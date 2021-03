​Reżyser "Johna Wicka" stworzy filmową adaptację znanej gry

Kolejna gra wideo doczeka się filmowej ekranizacji. Tym razem na duży ekran przeniesiona zostanie popularna na konsolach PlayStation gra "Ghosts of Tsushima". Film na jej podstawie dla studia Sony Pictures wyreżyseruje Chad Stahelski, którego najbardziej znanym dokonaniem jest seria "John Wick".

Chad Stahelski /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Wydana w lipcu ubiegłego roku gra "Ghosts of Tsushima" od razu została hitem - na całym świecie sprzedano ponad sześć i pół miliona jej egzemplarzy. Akcja rozgrywa się pod koniec XIII wieku, gdy imperium mongolskie unicestwia całe narody w ramach swojej kampanii podboju Wschodu. Wyspa Tsushima to jedyne, co stoi na drodze pomiędzy Japonią kontynentalną a nadciągającą potężną flotą mongolską prowadzoną przez bezlitosnego i przebiegłego generała Khotun Khana. Samurajski wojownik Jin Sakai jest gotów podjąć wszelkie możliwe działania, aby chronić swój lud i odzyskać swój dom. Musi odłożyć na bok tradycje, które ukształtowały go jako wojownika, aby wymyślić nową ścieżkę - ścieżkę Ducha - i wziąć udział w niestandardowej walce o wyzwolenie wyspy Tsushima - czytamy w oficjalnym opisie fabuły gry.

"Ghosts of Tsushima" w ubiegłym roku została nominowana do nagród Game Awards w kilku kategoriach, w tym tej najważniejszej - dla gry roku, a oprócz tego w kategoriach najlepsza opowieść oraz najlepszy aktor. W tej drugiej nominację dostał Daisuke Tsuji, który wcielił się w Jina Sakaia.

Dla Sony Pictures nie jest to jedyna przygotowywana produkcja oparta na podstawie popularnej gry z konsoli Sony Playstation. 11 lutego 2022 roku do kin trafi ekranizacja gry "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych. Stacja HBO przygotowuje też serialową adaptację gry "The Last of Us".

Chad Stahelski pracuje obecnie nad czwartą częścią filmu "John Wick". Wcześniej zapowiadano, że jednocześnie kręcone będą dwie kolejne części tego cyklu, czwarta i piąta. Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 sprawiły, że porzucono te plany. Zdjęcia do filmu "John Wick 4" mają rozpocząć się w czerwcu w Europie. Realizowane będą głównie w Berlinie i Paryżu, ale ekipa filmowa odwiedzi także inne kontynenty.

Stahelski, który rozpoczynał swoją karierę w branży jako kaskader, ma w planach na przyszłość także reboot serii "Nieśmiertelny".