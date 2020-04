Reżyser "Gwiezdnych wojen" chwali film "Capone"

Kilka dni temu swoją premierę miał zwiastun filmu „Capone”, w którym w roli głównej wystąpił Tom Hardy. Wyreżyserowany przez Josha Tranka film widział już reżyser ósmego epizodu „Gwiezdnych wojen” Rian Johnson. Swoją pozytywną opinią na jego temat podzielił się za pośrednictwem Twittera.

Tom Hardy jako Al Capone w filmie "Fonzo" /YouTube

"Ten film jest naprawdę popieprzony, (w najlepszy możliwy sposób). Uwierzcie mi, będziecie chcieli go zobaczyć" - napisał na Twitterze Rian Johnson.

Zdjęcia do filmu "Capone", który wcześniej nosił on tytuł "Fonzo", zostały ukończone już w 2018 roku. Później ślad po nim zaginął i wydawało się, że efekt pracy filmowców nigdy nie ujrzy światła dziennego. Tym bardziej zaskakująca była niedawna premiera zwiastuna. Cały film trafi na serwisy VOD już 12 maja. Obok Hardy’ego wystąpili w nim Linda Cardellini, Jack Lowden, Noel Fisher, Kyle MacLachlan oraz Matt Dillon.



Rian Johnson często dzieli się na Twitterze swoimi opiniami na temat obejrzanych filmów i seriali. Jedną z produkcji, która również ostatnio przypadła mu do gustu, był serial HBO "Spisek przeciwko Ameryce". "Jest taki dobry. Pięknie nakręcony i perfekcyjnie obsadzony. Bardzo polecam" - napisał.

Reklama

Reżyser świetnie przyjętego filmu "Na noże" wziął też udział w dyskusji zainicjowanej w poniedziałkowy wieczór przez Guillermo del Toro. Uczestniczyli w niej filmowcy aktywni na Twitterze, którzy dzieli się swoimi rekomendacjami odnośnie filmów, seriali i książek, które oglądają i czytają w trakcie kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa.

"Powtórzyłem film 'Kto wrobił Królika Rogera'. Nie tylko się nie zestarzał, ale jest jeszcze lepszy niż zapamiętałem (a pamiętałem, że jest świetny). (...) Zobaczyłem też ponownie 'Prestiż'. Widziałem go wiele razy, ale za każdym razem jest jeszcze lepszy" - poinformował Johnson. Johnson.