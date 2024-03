Simon Stepehenson zwrócił się z oficjalnym mailem do Writers Guild of America. Twórca powiązany z animowanym filmem "Luca", czy "Wonka" stwierdził, że napotkał pewien "problem z napisami końcowymi w dość głośnym projekcie wspieranym przez WGA". Jak podaje serwis Variety , doszło do rozmowy telefonicznej, a w kolejnej wiadomości dowiadujemy się, że scenariusz jest skopiowany praktycznie co do zdania.

"Dowody na to, że scenariusz 'Przesilenia zimowego' jest skopiowany linijka po linijce, są przytłaczające — każdy, kto spojrzy na nawet najkrótszą próbkę, prawie niezmiennie używa słowa 'bezczelny’" - pisał Stepehnson.

Alexander Payne skopiował "Frisco"?

Stephenson stwierdził, że film Payne’a za bardzo przypomina jego niezrealizowany pomysł. "Frisco" miało być dramatem o zrzędliwym lekarzu dziecięcym, który musi zająć się swoim 15-letnim pacjentem. Zaskakująco podobny motyw spotykamy w filmie "Przesilenie zimowe", w którym znużony nauczyciel zostaje w czasie przerwy zimowej w szkole, by zajmować się nastoletnimi uczniami.

Jak wiadomo, "Przesilenie zimowe" jest pięciokrotnie nominowane do Oscarów, w tym w kategorii za "Najlepszy scenariusz oryginalny". Przypominamy, że rozdanie Oscarów odbędzie się 10 marca. David Hemingson odpowiadający za scenariusz i Alexander Payne odmówili komentarza w sprawie oskarżeń. W tych okolicznościach najbardziej realną opcją pozostaje pozew, który został doradzony scenarzyście przez członkinię WGA.

Sprawa dalej jest omawiana wewnętrznie przez WGA, a przynajmniej jeden z członków związku uznał zarzuty za niepokojące. Oficjalnej odpowiedzi wciąż nie udało się otrzymać.