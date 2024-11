Reżyser "Diuny" wbija szpilę "Gwiezdnym wojnom". Seria się wykoleiła?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Denis Villeneuve gościł w podcaście "The Town", w którym poruszył temat "Gwiezdnych wojen". Nominowany do Oscara reżyser wielokrotnie przyznawał, że saga George'a Lucasa jest filmem jego dzieciństwa. Jednak nie pali się do wyreżyserowania któregoś filmu z serii. Według niego seria "wykoleiła się" w 1983 roku.

Zdjęcie Denis Villeneuve / Mathew Tsang / Contributor / Getty Images