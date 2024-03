Denis Villeneuve , reżyser "Diuny" w ostrych słowach wypowiedział się na temat telewizji i jej wpływu na współczesne kino. Jego wypowiedź rozpoczęła się od zdradzenia pewnego marzenia, a konkretnie pomysłu stworzenia filmu bez dialogów.

Denis Villeneuve: "Niienawidzę dialogów"

Mocne słowa Villeneuve wybrzmiały zaraz po tym jak podzielił się swoimi przemyśleniami na temat filmów.



"Szczerze mówiąc, nienawidzę dialogów. Dialog jest dla teatru i telewizji. Nie pamiętam filmów ze względu na linię dialogową, pamiętam filmy ze względu na mocny obraz. Dialog w ogóle mnie nie interesuje. Czysty obraz i dźwięk, to jest siła kina, choć dzisiaj nie jest to oczywiste. Telewizja zepsuła filmy".

Dodał także, że w idealnym świecie nakręciłby film bez dialogów.

"W idealnym świecie nakręciłbym fascynujący film, który nie wygląda na eksperyment, ale nie zawiera w sobie ani jednego słowa. Ludzie wychodzili z kina i mówili 'Czekaj, nie było dialogu?’ Ale nie odczuliby tego braku" - skomentował reżyser.

Przez pewien czas planował stworzenie serial na podstawie powieści Jo Nesbo, ale ostatecznie doszedł do wniosku, że to nie jest forma opowieści odpowiednia dla niego. Chciał stworzyć świetny scenariusz, co w sumie udało się osiągnąć, ale niestety wizja to była zbyt "odległa od jego wrażliwości".

Denis Villeneuve: "Liczy się data premiery, nie jakość"

Najnowszy film w reżyserii Denis Villeneuve’a zbiera naprawdę fantastyczne recenzje. I może być najbardziej docenianym działem w karierze reżysera. Czy na fali popularności poprzednich dwóch części, powstanie trzecia “Diuna"? Reżyser twierdzi, że chciałaby stworzyć taki film, ale jednocześnie nie chce się spieszyć.

"Bez wątpienia bardzo chcielibyśmy mieć trzeciego, ale nie chcę się z tym spieszyć. Niebezpieczeństwo Hollywood polega na tym, że ludzie się ekscytują i myślą tylko o datach premiery, a nie o jakości".

Najnowszy film Villeneuve’a, czyli "Diuna: Część druga" , zadebiutowała w kinach 29 lutego.