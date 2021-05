Retrospektywa Andrzeja Żuławskiego w Cieszynie

Widzowie Kina na Granicy zobaczą w tym roku filmy Andrzeja Żuławskiego. Spotkają się też z gośćmi retrospektywy reżysera, twórcami związanymi z Żuławskim. Swoją obecność zapowiedzieli Andrzej Korzyński i Andrzej J. Jaroszewicz. Ruszyła sprzedaż akredytacji na festiwal.

Andrzej Żuławski /Etienne George/Collection Christophel /East News

Reklama

Andrzej Żuławski zmarł w 2016 roku. W europejskiej kinematografii zapisał się jako artysta oryginalny i kontrowersyjny. Na ekranie snuł historie o obsesyjnej miłości, rozkładzie i seksie, używając intensywnych środków wyrazu, często typowych dla horroru, filmów gore i kina gangsterskiego. W 1996 został odznaczony francuską komandorią Orderu Sztuki i Literatury. Otrzymał też Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 francuski krzyż kawalerski Orderu Legii Honorowej.

Reklama

Studiował we Francji, gdzie potem powstało też wiele jego filmów. Po powrocie do Polski pracował z Andrzejem Wajdą i nakręcił debiut telewizyjny "Pieśń triumfującej miłości" na podstawie prozy ojca. Jego pełnometrażowym debiutem fabularnym była "Trzecia część nocy". Z powodu problemów z cenzurą wyjechał z Polski w 1975 roku. Jego pierwszy film francuski, "Najważniejsze to kochać", z Romy Schneider i Klausem Kinskim, zyskał uznanie krytyków w całej Europie. Potem pracował nad "Na srebrnym globie". W 1981 roku nakręcił "Opętanie", ponownie z gwiazdorską obsadą: Isabelle Adjani i Samem Neillem. We Francji powstały też kolejne jego filmy, między innymi "Moje noce są piękniejsze niż wasze dni" i "Wierność" z Sophie Marceau. Ostatnim filmem Żuławskiego był "Kosmos", oparty na powieści Witolda Gombrowicza.

Kino Andrzeja Żuławskiego: Krew, pot i łzy 1 / 11 Zdarzało się, że doprowadzał aktorki do łez. Pisano, że na planie był wobec nich bezwzględny. Oskarżano go o pornografię i pełne przemocy sceny erotyczne. Wszystko to miało służyć realizacji artystycznej wizji reżysera. Filmowy świat cenił jego artyzm i niezależność. "Wykreował świat, w którym panuje apokalipsa. Świat w stanie widowiskowego, malowniczego rozkładu, dekadenckiego łamania wszelkich norm etycznych, świat zaczadzony złem" - napisano niegdyś o jego twórczości na łamach magazynu "Film". Na zdjęciu: Andrzej Żuławski w 2008 roku Źródło: Agencja FORUM udostępnij

- Zdaję sobie sprawę, że kino Andrzeja Żuławskiego nie jest i nigdy nie było propozycją dla każdego, podobnie zresztą jak kino Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Skolimowskiego czy Lecha Majewskiego - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy "Kina na Granicy" po stronie polskiej. - A jednak jego twórczość, doceniana również poza Polską - we Francji Żuławski ma przecież status artysty kultowego - to jeden z kamieni milowych rodzimej i europejskiej kinematografii. Nadbudowa znaczeń w kinie Żuławskiego służyła temperaturze treści. "Na srebrnym globie", "Diabeł" czy "Kosmos" to były filmy które zmuszały widza do wysiłku. Nagrodą było poczucie, że kino naprawdę jest sztuką. Może szokować, hipnotyzować, burzyć spokój.

Filmy Andrzeja Żuławskiego 1 / 11 W piątek, 17 lutego, minął dokładnie rok od śmierci Andrzeja Żuławskiego (C). Urodził się 22 listopada 1940 r. we Lwowie. Szkołę średnią skończył we Francji. Studiował na wydziale reżyserii wyższej szkoły filmowej IDHEC w Paryżu (Institut des Hautes Etudes Cinematographiques, ukończył ją w 1965 r.). Na początku swojej filmowej kariery Andrzej Żuławski był asystentem i drugim reżyserem u Andrzeja Wajdy - na planach jego filmów "Samson" (1961, na zdjęciu), "Miłość dwudziestolatków" (1962) i "Popioły" (1965). Źródło: East News Autor: Danuta Lomaczewska udostępnij

Obecność w Cieszynie zapowiedzieli twórcy związani z Andrzejem Żuławskim. Autorem muzyki do większości filmów reżysera jest Andrzej Korzyński, który skomponował utwory między innymi do "Diabła", "Kosmosu", "Na srebrnym globie", "Pavoncella", "Pieśni triumfującej miłości", "Trzeciej część nocy" i "Wierności". Zdjęcia do jego filmów tworzył Andrzej J. Jaroszewicz, pracujący z Żuławskim między innymi przy "Szamance", "Borysie Godunovie", "Opętaniu", a także pokazywanych w Cieszynie "Błękitnej nucie", "Diable" i "Na srebrnym globie".

"Trzecia część nocy": Apokalipsa według Żuławskiego 1 / 8 W środę, 4 stycznia 2017, mija dokładnie 45 lat od premiery jednego z najbardziej oryginalnych debiutów w historii polskiego kina - "Trzeciej części nocy" w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Główne role w filmie opartym na wojennych przeżyciach ojca reżysera - pisarza i dyplomaty Mirosława Żuławskiego - zagrali Małgorzata Braunek i Leszek Teleszyński. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 lipca - 4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.