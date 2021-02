Renee Zellweger zagra w serialu o głośnym morderstwie sprzed dekady

Stacja NBC rusza właśnie z produkcją sześcioodcinkowego serialu zatytułowanego „The Thing About Pam”. Jego scenariusz powstał na podstawie głośnej sprawy morderstwa popełnionego w 2011 roku. W jednej z głównych ról zobaczymy Renee Zellweger.

Renee Zellweger /Vivien Killilea /Getty Images

Prawdziwa historia, którą opowie serial "The Thing About Pam", rozpoczęła się od zamordowania niejakiej Betsy Farii, o co oskarżony został jej mąż Russ. Mężczyzna utrzymywał, że nie popełnił tej zbrodni i w końcu został oczyszczony z zarzutów. Morderstwo Betsy rozpoczęło serię wydarzeń, które ujawniły diaboliczny plan, z którym związana była jej koleżanka z pracy, Pam Hupp. To w jej rolę wcieli się nagrodzona dwoma Oscarami Zellweger. Sprawa zabójstwa Farii była tematem kilku odcinków popularnego programu stacji NBC "Dateline".



"Kiedy zastanawiasz się nad tym, co kwalifikuje serial do miana 'koniecznego do obejrzenia', trudno znaleźć lepszą trójkę argumentów niż Renee Zellweger, studio Blumhouse Television oraz program 'Dateline'. Zwroty akcji tej historii są o wiele dziwniejsze niż jakakolwiek fikcja. W rękach niewiarygodnie utalentowanej grupy artystów, nasz serial rzuci zupełnie nowe światło na sprawę, która już zdążyła zaangażować miliony widzów" - zapewnia Susan Rovner z NBCUniversal.



Jak podaje portal "TVLine", Zellweger nie tylko zagra w serialu "The Thing About Pam", ale będzie też jedną z jego producentek. Scenariusz napisała Jessika Borsiczky ("Kłamstwa na sprzedaż", "Lucyfer"), która pełnić będzie funkcję showrunnerki tej produkcji.

Reklama

Renee Zellweger można było ostatnio oglądać w serialu Netfliksa zatytułowanym "What/If". Choć jego twórca Mike Kelley nie wykluczał, że powstanie kolejny sezon, to według źródeł, na które powołuje się portal "TVLine", Netflix nie ma teraz w planach kontynuowania tego serialu. Oprócz roli w "What/If", Zellweger wystąpiła również w filmie "Judy", w którym wcieliła się w postać Judy Garland. Rola ta przyniosła jej drugiego Oscara w karierze. Pierwszego otrzymała za drugoplanową rolę w filmie "Wzgórze nadziei".