Renée Zellweger: Pierwsze wakacje z nowym ukochanym

Już nikt nie ma wątpliwości, że Renée Zellweger i dziennikarz motoryzacyjny Ant Anstead są parą. Zostali bowiem właśnie przyłapani przez paparazzich, jak odpoczywali na tarasie domu prezentera na plaży w Laguna Beach w Kalifornii.

Renée Zellweger /Emma McIntyre /Getty Images

Reklama

Renée Zellweger i Ant Anstead poznali się zaledwie kilka tygodni temu na planie programu Discovery+ "Celebrity IOU: Joyride". On jest gospodarzem tego show, ona była jedną z zaproszonych gwiazd. Jak donosił serwis People, właśnie wtedy między nimi zaiskrzyło i nagrodzona dwoma Oscarami aktorka oraz gwiazda programu motoryzacyjnego "Fani czterech kółek" zaczęli się spotykać.



Reklama

Rodzący się romans para utrzymywała w tajemnicy do czasu, gdy został ogłoszony rozwód Ansteada z gwiazdą telewizji HGTV Christiną Haack. Jak podaje People, rozwód stał się faktem pod koniec czerwca, więc dziennikarz motoryzacyjny mógł się zaangażować w nowy związek.



Na nową miłość czekała także aktorka, która od dwóch lat, kiedy to rozstała się z muzykiem Doylem Bramhallem II, nie była z nikim związana. Najnowsze zdjęcia, które opublikował serwis Pagesix, świadczą o tym, że wreszcie się na nią doczekała. Paparazzi przyłapali parę na tarasie położonego tuż nad Pacyfikiem domu należącego do dziennikarza. Oboje zrelaksowani, w domowych strojach podziwiali piękny widok, rozmawiając i popijając kawę. Na jednym ze zdjęć został uwieczniony nawet napis na kubku, który trzymała aktorka: "Dom jest tam, gdzie jest tata", z czego wynika, że Renée jest już bardzo zadomowiona w nowej posiadłości dziennikarza.

Renée Zellweger: Ciało Bridget Jones 1 / 15 Nad jej karierą ciąży piętno postaci Bidget Jones, jednak Renée Zellweger udowodniła, że rola w ekranizacjach powieści Helen Fielding to tylko jedno z wielu aktorskich wcieleń. Laureatka Oscara za rolę w filmie 'Wzgórze nadziei" zakończyła w 2010 roku aktorską karierę, fani Bridget Jones wciąż mają jednak nadzieję, że gwiazda wróci na ekran w trzeciej części przygód Bridget Jones. Z okazji 45. urodzin aktorki przypominamy najważniejsze momenty w jej karierze. Źródło: Getty Images udostępnij

Dom w Laguna Beach, w którym Anstead i Zellweger zostali sfotografowani, jest własnością dziennikarza od niedawna. Kupił go w maju i od razu się do niego przeprowadził z wynajętego apartamentu, w którym mieszkał przez ostatnie 10 miesięcy po rozstaniu z Christiną Haack.



"To dom moich marzeń. Jest dla mnie w życiu podstawą, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy i kilku lat mam tak wiele do zrobienia, że potrzebuję solidnej podstawy. Teraz jest na to idealny czas" - zwierzył się Anstead serwisowi People. Zapowiedział również, że planuje samodzielnie wyremontować posiadłość i zamieszkać w niej razem ze swoim synem Hudsonem. Czy znajdzie się tam również miejsce dla Renée Zellweger? Wszystko wskazuje na to, że już się to stało.