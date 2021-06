Renée Zellweger ma romans. Kim jest jej ukochany?

​Czy Renée Zellweger wreszcie znajdzie tego jedynego? Zbyt wcześnie, by wyrokować, ale wiele wskazuje na to, że aktorka znowu ma szansę przeżyć wielką miłość. Jak donoszą amerykańskie media, gwiazda zaczęła się spotykać z dziennikarzem motoryzacyjnym Antem Ansteadem. Ona singielka, on tuż po rozwodzie.

Renée Zellweger /Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Ona po kilku nieudanych związkach, a od dwóch lat singielka, on tuż po rozwodzie, który został ogłoszony zaledwie kilka dni temu. Oboje mają spory bagaż doświadczeń związanych z budowaniem związków. Wiele wskazuje tez na to, że będzie to j eden z najgorętszych romansów tego lata w show-biznesie.



Serwis People donosi, że nagrodzona dwoma Oscarami aktorka i gwiazda programu motoryzacyjnego "Fani czterech kółek" zaczęli się spotykać jakiś czas temu. Czy po raz pierwszy zaiskrzyło między nimi na na planie programu Discovery+ "Celebrity IOU: Joyride", którego Ant Anstead jest prowadzącym, a RenéeZellweger jedną z zaproszonych do występu w nowej serii gwiazd? Nie jest to wykluczone. Wiadomo za to na pewno, że rodzącą się relację para utrzymywała w tajemnicy do czasu, aż zostanie sfinalizowany rozwód Ansteada z gwiazdą telewizji HGTV Christiną Haack.

Informację, że Anstead i Haack się rozstają, podali w oświadczeniu wydanym we wrześniu zeszłego roku. W listopadzie złożyli dokumenty rozwodowe, a teraz, jak donosi People, ich rozwód stał się faktem, więc dziennikarz motoryzacyjny z czystym kontem może wejść w nowy związek.

Z kolei Zellweger, która w zeszłym roku wróciła do show-biznesu po siedmioletniej przerwie, od dwóch lat - po rozstaniu z muzykiem Doylem Bramhallem II - nie była z nikim związana. Jednak gdy rok temu 52-letnia gwiazda odbierała Oscara za rolę Judy Garland w filmie Ruperta Goolda "Judy", promieniała spokojem i pewnością siebie, a fani gwiazdy zachwycali się jej wyglądem. Widać było, że jest gotowa na nowy etap w życiu i być może zacznie się on właśnie u boku młodszego od niej o dziesięć lat Anta Ansteada.

"Celebrity IOU Joyride" to sześcioodcinkowy serial Discovery+, w którym Ant Anstead i współprowadząca Cristy Lee pomagają gwiazdom dokonać metamorfozy ich ukochanego samochodu i nadać autu wyjątkowy, osobisty charakter. Poza Renee Zellweger w tej serii wystąpią także: Mary J. Blige, Tony Hawk, Octavia Spencer, James Marsden i Danny Trejo.