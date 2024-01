Rekordzista Sylvester Stallone! Otrzymał kolejną nominację do Złotej Maliny!

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Sylvester Stallone otrzymał nominację do Złotej Maliny za drugoplanową rolę w filmie "Niezniszczalni 4". To już 31. niechlubne wyróżnienie w karierze legendarnego aktora i reżysera. Jeśli Stallone otrzyma w tym roku Złotą Malinę, będzie to już 12. statuetka w jego karierze.

Sylvester Stallone śrubuje rekord Złotych Malin /DONATO FASANO /Getty Images