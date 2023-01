Rekordowy wynik! Ilu widzów zobaczyło w Polsce film „Avatar: Istota wody”?

Od połowy grudnia widzowie tłumnie odwiedzają kina, by zanurzyć się w niesamowitym świecie Pandory. Ta spektakularna produkcja została wyróżniona przez oscarowe gremium w aż czterech kategoriach: najlepszy film, dźwięk, scenografia i efekty specjalne.

"Avatar: Istota wody" zarobił już na całym świecie ponad 2 miliardy dolarów. Dla Camerona takie zyski to nic nowego. Wcześniej w gronie najbardziej dochodowych filmów świata są znalazły się dwa jego filmy: "Avatar" z blisko trzema miliardami dolarów, a także "Titanic" z blisko dwoma miliardami dwustu milionami dolarów na koncie.

Reżyser może być zadowolony, bo jeszcze przed premierą drugiego "Avatara" przekonywał, że aby nakłady na realizację tego filmu się zwróciły, będzie on musiał zarobić około dwóch miliardów dolarów.

"Avatar: Istota wody" otrzymał we wtorek cztery nominacje do Oscara, w tym w najważniejszej kategorii. Film Camerona ma szanse na statuetkę Akademii także w kategoriach: "najlepsze efekty wizualne", "najlepsza scenografia" i "najlepszy dźwięk".



Zdjęcie "Avatar: Istota wody" przyciągnął do polskich kin ponad już 3 miliony widzów / materiały prasowe

"Avatar: Istota wody": Porywające efekty wizualne

Nowe perypetie Jake’a, Neytiri i ich rodziny zachwyciły wielbicieli serii. Za sukcesem filmu "Avatar: Istota wody" stoi nie tylko wciągająca historia, lecz także porywające efekty wizualne, intrygujący świat dopracowany w najdrobniejszych szczegółach oraz sprawne, nowatorskie sposoby opowiadania. Dzięki nim film znakomicie się ogląda, a widz może przeżyć historię w taki sposób, jakby znalazł się w samym środku wydarzeń. "Avatar: Istota wody" to coś więcej niż tylko fabularna kontynuacja kinowego przeboju wszech czasów. To niezaprzeczalny przełom w dziedzinie efektów audiowizualnych oraz w prowadzeniu kinowej narracji. Oto historia kinematografii, która tworzy się na naszych oczach.

"Avatar: Istota wody" to kontynuacja serii, która budzi emocje i którą miliony widzów na całym świecie darzą sentymentem. Produkcja, która pozwala odbyć niebywale realistyczną podróż do innego świata, poczuć jego niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę, zrozumieć jego mieszkańców i wzruszyć się ich losem. A przecież właśnie o to przede wszystkim chodzi w kinie. Warto więc dołączyć do rekordowo licznego grona kinomanów - tylko w Polsce już ponad 3-milionowego - i doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze, oglądając film na wielkim kinowym ekranie.