Reese Witherspoon zagra w dwóch komediach romantycznych

Reese Witherspoon, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Spacer po linie", kontynuuje swoją "podróż" po serwisach streamingowych. Po nakręconych dla Apple TV+ i Hulu serialach "The Morning Show" i "Little Fires Everywhere" oraz występie w "Wielkich kłamstewkach" HBO, tym razem Reese Witherspoon zobaczymy w dwóch komediach romantycznych nakręconych dla Netfliksa.

Reese Witherspoon to ostatnio mocno "streamingowa" aktorka /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Jak podaje serwis "Deadline Hollywood", Witherspoon będzie też współproducentką tych filmów. Pierwszy z nich nosił będzie tytuł "Your Place or Mine", a drugi "The Cactus".



Napisany przez Aline Brosh McKennę "Your Place or Mine", opowie historię dwóch przyjaciółek, które zmieniają swoje życie. Jedna z nich decyduje się na podążenie za swoim długoletnim marzeniem, a druga, żeby jej to umożliwić, przejmuje opiekę nad jej nastoletnim synem. Film wyreżyseruje McKenna i będzie to jej debiut w tej roli.

Z kolei scenariusz filmu "The Cactus" jest oparty na motywach bestsellerowej książki pod tym samym tytułem autorstwa Sarah Haywood. Film opowie o kobiecie, która niespodziewanie zajdzie w ciążę w wieku 45 lat. Zmusi ją to do przemyślenia swojego poukładanego życia. W efekcie uzna, że najbardziej potrzebuje miłości i rodziny, postanowi też nauczyć się przyjmować od losu to, czego się nie spodziewała.

Temat rodzicielstwa nie jest obcy popularnej aktorce. Witherspoon jest matką trójki dzieci i w niedawnym wywiadzie dla porannego programu stacji CBS, że często ogrom obowiązków z tym związanych ją przytłacza. "Leżę na podłodze i płaczę. Albo usiądę w samochodzie i będę płakać. Tak, czasami jestem całkowicie przytłoczona" - mówiła, opowiadając o wychowaniu dzieci, aktorstwie i zaangażowaniu w spółkę produkcyjną "Hello Sunshine", której jest współzałożycielką.