Reese Witherspoon nie wyklucza powstania trzeciej części „Legalnej blondynki"

Elle Woods, którą w dwóch filmach z serii „Legalna blondynka” zagrała Reese Witherspoon, to jedna z ulubionych przez widzów ról aktorki. Jak się okazuje, jedną z fanek filmu jest także przyjaciółka Reese, Jennifer Lopez. Popularna J. Lo dołączyła do prowadzonej przez Witherspoon relacji live na Instagramie. W trakcie rozmowy dwóch artystek pojawił się temat trzeciej części filmu.

Jennifer Lopez wspomniała w trakcie rozmowy, że niedawno razem ze swoimi dziećmi, 12-letnimi bliźniakami Emme i Maksem, oglądała "Legalną blondynkę". "Oglądaliśmy ten film cztery dni temu. Dosłownie! Nie wierzę, że ci o tym nie powiedziałam wcześniej. Pokochali ten film. Pokochali! Był taki super, a ty byłaś w nim niesamowita. To wspaniały film. Po seansie córka powiedziała, że bardzo chciałaby wiedzieć, co dalej wydarzyło się u Elle, a ja odpowiedziałam jej, że jest jeszcze druga część i chyba też trzecia" - relacjonowała Lopez.



Witherspoon wyprowadziła Lopez z błędu i powiedziała, że trzecia część nigdy nie powstała. "Ale wydaje mi się, że trwają prace nad 'Legalną blondynką 3'" - dodała. Pomysł spodobał się Jennifer Lopez, która zachęciła przyjaciółkę do powrotu do roli. "Twoja postać jest taka niesamowita. Inspiruje i podnosi na duchu. Jest świetnym wzorem do naśladowania dla dziewczynek" - zachwycała się piosenkarka.



Temat trzeciej części "Legalnej blondynki" powraca co jakiś czas. Ostatni raz w 2018 roku, kiedy Witherspoon poinformowała na Instagramie, że ruszyły prace nad tym filmem. Nieco wcześniej podzieliła się refleksją na temat tego, jak trzecia część powinna wyglądać. "Wielu scenarzystów w ostatnich latach pojawiało się z różnymi pomysłami na fabułę. To idealny film na czasy, w jakich aktualnie żyjemy. Ciągle rozmawiamy o kobietach w polityce i o tym, że bardzo ważne, by było ich w niej jeszcze więcej. Wydaje mi się, że fajnie byłoby zobaczyć, jak Elle stara się o miejsce w Sądzie Najwyższym albo nawet ubiega o prezydenturę" - mówiła Witherspoon.

"Legalna blondynka" opowiada historię studentki college’u Elle Woods, której idealne życie może lec w gruzach, gdy jej narzeczony dochodzi do wniosku, że jest dla niego zbyt "typową blondynką". Sam wybiera się na studia prawnicze do Harvardu, a jego krewni nie akceptują dziewczyny. Aby udowodnić swoją wartość, Elle również postanawia dostać się na Uniwersytet Harvarda.