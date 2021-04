Reese Witherspoon na okładce magazynu "Time"

Reese Witherspoon od kilku lat z sukcesem prowadzi przedsiębiorstwo mediowe Hello Sunshine. Pozaaktorska działalność gwiazdy została doceniona przez magazyn "Time" - laureatka Oscara pojawiła się na okładce biznesowego wydania pisma poświęconego najbardziej wpływowym firmom. "Mam nadzieję, że ta okładka zainspiruje dorastające dziewczynki do tego, by kierowały się myślą: "Mogę zrobić to, o czym marzę!" Bo kobiety zmieniają świat" - skomentowała publikację aktorka.

Reese Witherspoon to jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w Hollywood. Na przestrzeni lat stworzyła ona szereg pamiętnych kreacji, m.in. w kultowej już komedii "Legalna blondynka", docenionym przez krytyków dramacie "Dzika droga" czy obsypanej nagrodami filmowej biografii Johnny’ego Casha, za rolę w której otrzymała Złoty Glob, statuetki BAFTA i Critics Choice oraz Oscara. W 2016 roku słynna aktorka założyła przedsiębiorstwo mediowe Hello Sunshine, które zajmuje się głównie tworzeniem serialowych ekranizacji książek. Za pośrednictwem swojej firmy Witherspoon wyprodukowała takie telewizyjne hity, jak "Wielkie kłamstewka", "Małe ogniska" czy "The Morning Show".



Pozaaktorska działalność gwiazdy została właśnie doceniona przez magazyn "Time" - laureatka Oscara pojawiła się na okładce biznesowego wydania pisma poświęconego najbardziej wpływowym firmom. Jak przyznała w udzielonym magazynowi wywiadzie, swoje sukcesy zawdzięcza poniekąd wizerunkowi "porządnej dziewczyny", który został utrwalony przez media już na początku jej kariery. Aktorka i producentka zaznaczyła, że miała dużo szczęścia, bo w przeciwieństwie do takich gwiazd, jak Britney Spears, Lindsey Lohan czy Paris Hilton, które otrzymały łatkę "problematycznych", ona przedstawiana była jako "ta dobra".

"Co by się wydarzyło, gdyby media zdecydowały, że jestem kimś innym, gdyby umieściły mnie po drugiej stronie? Czy odniosłabym taki sam sukces? Oczywiście to moje decyzje i zawodowe wybory zdecydowały o tym, gdzie teraz jestem, ale to, jak przedstawiają nas media ma znaczenie. I bywa bardzo niesprawiedliwe" - podkreśliła Witherspoon.

Reese Witherspoon: Inteligentna blondynka 1 / 7 Urodzona w Nashville Reese Witherspoon swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w wieku 7 lat jako dziecięca modelka. Mając lat 14, zadebiutowała w filmie "Człowiek z księżyca", w którym wcieliła się w... 14-latkę zakochującą się w starszym o trzy lata sąsiedzie. Kreację dziewczynki docenił jeden z najważniejszych amerykańskich krytyków, Roger Ebert. "Jej pierwszy [ekranowy] pocałunek to jedna z najdoskonalszych małych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie" - zachwycił się Ebert. Źródło: East News Autor: MGM/Courtesy Everett Collection udostępnij

Gwiazda skomentowała swój sukces w opublikowanym na Instagramie poście. "Szczerze mówiąc, nie potrafię we właściwy sposób wyrazić, jak wielkim zaszczytem jest bycie nazwaną przez magazyn "Time" liderką biznesu. Jestem niesamowicie dumna ze swojej firmy. Dziękuję wszystkim niesamowitym ludziom, z którymi miałam okazję współpracować. Bez ich kreatywności i ciężkiej pracy ta firma nie stałaby się tym, czym jest dzisiaj" - napisała nie kryjąc wzruszenia Witherspoon.

I dodała, że szczególne znaczenie ma dla niej praca z kobietami, które stara się wspierać w swoich projektach. "Odkąd moja kariera zaczęła koncentrować się na eksponowaniu kobiecych głosów, świat otworzył się przede mną w najbardziej niewiarygodny sposób. Partnerstwo kobiet to najsilniejsze paliwo na tej planecie. Mam nadzieję, że ta okładka zainspiruje dorastające dziewczynki do tego, by kierowały się myślą: "Mogę zrobić to, o czym marzę!" Bo kobiety zmieniają świat" - zaznaczyła gwiazda.