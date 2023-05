Rebel Wilson w nowym Bondzie? Zaskakująca propozycja producentów

Gwiazda "Pitch Perfect" podczas festiwalu w Cannes promuje swój nadchodzący reżyserski debiut. W sierpniu ruszą zdjęcia do filmu "The Deb", musicalu będącego adaptacją sztuki o tym samym tytule. Opowiadając o swoim nowym projekcie Rebel Wilson wyznała, że w przyszłości może zobaczymy ją w innej, długo wyczekiwanej produkcji, kolejnym filmie o Jamesie Bondzie. Aktorka zdradziła, że brała udział w przesłuchaniu do filmu, niestety nie zdradziła, czy jej wysiłki znajdą szczęśliwy finał na dużym ekranie.

Rebel Wilson (C) na festiwalu filmowym w Cannes /Dave Benett /Getty Images