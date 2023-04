"Kiedy zaczynałam przygodę z tą serią, po prostu zakochałam się w Ilsie. Pomyślałem: 'Tak, ku..., powinna dostać spin-off" - powiedziała w rozmowie z ComicBook.com Rebecca Ferguson - którą zobaczymy w dwóch ostatnich częściach serii "Mission: Impossible": "Dead Reckoning Part One" i "Dead Reckoning Part Two".



"A potem stopniowo, albo stałam się bardziej pokorna, albo zdałam sobie sprawę, że to nie jest kwestia Ilsy, lecz siła całego zespołu. To Ilsa oraz Ethan ( Tom Cruise ) i Benji ( Simon Pegg ) z Lutherem ( Ving Rhames ). Wszystkie te postacie razem sprawiają, że jest tak dobry" - wyznała aktorka.



Reklama

Rebecca Ferguson: Piękna Szwedka podbija Hollywood 1 / 12 Urodziła się w Sztokholmie, jej ojciec jest Szwedem, a matka Brytyjką. Dorastała w rodzinnym mieście, gdzie uczęszczała do słynnej szwedzkiej szkoły muzycznej – Adolf Frederick. Źródło: East News Autor: Everett Collection

Gwiazda "Diuny" stwierdziła jednak, że spin-off kultowego cyklu mógłby odnieść sukces, ale pod warunkiem, że zostanie opracowany przez zespół odpowiedzialny za "Mission: Impossible" - w tym Toma Cruise'a i reżysera Christophera McQuarrie'ego .



"Pomysł na Ilsę działającą w pojedynkę - to by zawsze działało, ale potrzebni byliby Chris i Tom do wyprodukowania tego. Ethan mógłby pojawiać się wtedy gościnnie w moim 'przedstawieniu'" - zapewniła piękna Szwedka.



"Ale prawda jest taka, że taki spin-off wcale nie jest potrzebny. Myślę, że jest dobrze tak, jak jest teraz" - stwierdziła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" [zwiastun] materiały prasowe

McQuarrie zasugerował wcześniej, że tytuł kolejnego filmu "Mission: Impossible" może wskazywać na kłopoty Ethana Hunta i kilku innych postaci.

W filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" Tom Cruise powtarza rolę specjalisty od misji niemożliwych, agenta Ethana Hunta. Film ma być początkiem ostatecznego finału tej popularnej serii. Już wcześniej został podzielony na dwie części.