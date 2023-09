Jan Holoubek: Rzadko współpracuje z bliskimi na planach produkcji

Jan Holoubek to absolwent Wydziału Operatorskiego w Szkole Filmowej w Łodzi, autor zdjęć, laureat licznych nagród i współtwórca dziesiątek reklam telewizyjnych oraz szeregu głośnych seriali - jak m.in. serial "Rojst" oraz "Odwróceni. Ojcowie i córki"- obu nominowanych do Polskich Nagród Filmowych "Orły" w kategorii "najlepszy filmowy serial fabularny".



Już za kilka dni premierę będzie miał natomiast jego nowy film "Doppelgänger. Sobowtór" , który rywalizuje obecnie o Złotego Lwa podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W rozmowie z Polską Agencją Prasową reżyser przyznał, że ostatnie lata były dla niego bardzo pracowite.

Reklama

"Ja aktualnie od marca mam dziewięć miesięcy przerwy do następnej produkcji. Próbuję nadrobić zaległości, funkcjonować na normalnych obrotach, nawet nieco nudnych w porównaniu do adrenaliny, którą daje plan. Od pięciu lat byłem nieustannie w pracy, zrobiłem w tym czasie siedem produkcji. To bardzo dużo" - przyznał.

Reżyser zdradził również, że w każdej chwili może liczyć na wyrozumiałość swojej partnerki - Magdaleny Różczki, która zna tę branżę od podszewki.

"Przeskakiwanie życia fikcyjnego w życie prawdziwe jest trudne. Na szczęście Magda, która funkcjonuje w tej branży od lat, rozumie to. Jeśli już suszy mi głowę, to dość rzadko" - wyznał.

Zdjęcie Jan Holoubek / VIPHOTO/East News / East News

Co ciekawe, Magdalena Różczka bardzo rzadko decyduje się współpracować z Holoubkiem na planach zdjęciowych. Dotychczas zagrała w tylko dwóch realizowanych przez niego produkcjach. Na pytanie, dlaczego tak rzadko pracują razem, odpowiedział:

"Ponieważ doskonale radzi sobie beze mnie (śmiech). Zresztą, nie zawsze mam dla niej rolę. Z "Rojstem" było tak, że chciałem ją obsadzić w pierwszym sezonie, ale Magda mi odmówiła. Powiedziała, że chętnie zagra w drugim sezonie, choć nie było wcale pewności, że taki powstanie. Cieszę się, że finalnie zagrała Annę Jass w serialu ‘Rojst '97’, bo uważam, że ta rola pokazała jej wszechstronności i pozwoliła jej wyjść z szuflady, w której zamknęli ją reżyserzy obsady" - podkreślił.

Reżyser zdradził również, że planuje obsadzić w jednej z ról swoją mamą - Magdalenę Zawadzką, która dotychczas nie miała okazji grać w jego produkcjach.