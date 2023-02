Raquel Welch nie żyje. Żegnają ją największe gwiazdy

Welch zadebiutowała na ekranie w 1965 roku, występując w musicalowej komedii "Roztańczone lato". Przełomem w karierze okazała się dla niej rola w "Fantastycznej podróży", w której zagrała rok później. Produkcja science fiction odniosła ogromny komercyjny sukces, zdobywając przy tym dwie nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym samym roku premierę miał film przygodowy "Milion lat przed naszą erą", dzięki któremu Welch ugruntowała swój gwiazdorski status. Gdy pojawiła się na ekranie jako prehistoryczna piękność odziana jedynie w futrzane bikini, z miejsca stała się obiektem pożądania.

Od tej chwili uznawana była za symbol seksu i jedną z najpiękniejszych kobiet w Hollywood. Ona sama miała jednak negatywny stosunek do przypiętej jej łatki seksbomby. "Z jednej strony to miłe, ale jest to także bardzo ograniczające. Czułam się trochę tak, jakbym została skazana na ten wizerunek. Byłam zamknięta w szufladce, nie mogąc się z niej wydostać. Miałam wrażenie, że liczy się tylko mój wygląd" - ubolewała gwiazda w jednym z ostatnich wywiadów.