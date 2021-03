​Rami Malek zażądał od niej usunięcia jego zdjęcia sprzed lat

Rachel Bilson ("Jumper", "Życie na fali") w młodości uczęszczała do tego samego liceum co Rami Malek ("Mr. Robot", "Bohemian Rhapsody", "Nie czas umierać"). Ma z tego okresu trochę wspólnych zdjęć. Dwa lata temu jedną z takich fotografii podzieliła się w mediach społecznościowych. Teraz opowiedziała, jak zareagował na to jej sławny kolega.

O sytuacji związanej z tym archiwalnym zdjęciem Bilson opowiedziała w podcaście "Armchair Expert". Zdradziła, że zaskoczyła ją prośba byłego kolegi. Malek zażądał bowiem usunięcia fotografii z mediów społecznościowych. Jednak bardziej od tego żądania zaskoczył aktorkę jego oficjalny ton. Zupełnie nie tego spodziewała się po jednym ze swoich najlepszych przyjaciół z liceum.



"Rami był moim bardzo dobrym przyjacielem. Należeliśmy do tej samej ekipy. W ostatniej klasie zagraliśmy główne role w przedstawieniu 'Czarownice z Salem'. Byliśmy więc w stałym kontakcie" - wspomina Bilson.



Pomysł na podzielenie się w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z młodości pojawił się, gdy o Maleku za sprawą roli Freddiego Mercury'ego zaczęło być głośno. "Wrzuciłam zdjęcie z naszej wycieczki na Broadway. Byliśmy super kujonami, więc na zdjęciu wyglądamy bardzo kretyńsko. Wrzuciłam je jednak, bo było zabawne, a umiejętność śmiania się z samego siebie uważam za ważną. Rami miał na szyi złoty łańcuch, więc dopisałam w opisie zdjęcia pytanie o to, skąd go wziął. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, więc myślałam, że będzie z tego trochę śmiechu" - mówi dalej aktorka.

Czekając na reakcję aktora, Bilson niespodziewanie dowiedziała się od swojego stylisty, że Malek nie jest zadowolony z tego, jak wygląda na tym zdjęciu. Była zaskoczona, w końcu mieli po szesnaście lat i wyglądali jak wyglądali. Równie zaskakująca była reakcja Josha Schwartza, twórcy serialu "Życie na fali", który powiedział Bilson, że zachowała się nieładnie, publikując takie zdjęcie tuż przed nominowaniem Maleka do Oscara za rolę w "Bohemian Rhapsody".

Bilson zdecydowała się na usunięcie zdjęcia, a do Maleka wysłała wiadomość z przeprosinami. Nie odpowiedział. "Byłam zawiedziona. Zawsze był taki miły, byliśmy przyjaciółmi. Rozumiem też chęć traktowania się serio, gdy ma się tak duży talent i światową sławę. Chciał być traktowany poważnie, a ja to szanowałam i dlatego usunęłam zdjęcie. Byłam jednam zawiedziona sposobem, w jaki to rozegrał" - powiedziała aktorka.

Dopiero tydzień później zajrzała do swoich prywatnych wiadomości na Instagramie. Znalazła tam oschłą wiadomość od Maleka. "Nie przywitał się, nie zapytał, co słychać. Od razu przeszedł do konkretów. 'Byłbym wdzięczny, gdybyś usunęła to zdjęcie. Bardzo dbam o swoją prywatność', napisał" - wspomina Bilson.