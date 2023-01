Rami Malek zagra Bustera Keatona?

Informacje, do których dotarł "Deadline", wskazują na to, że serial poświęcony Busterowi Keatonowi będzie bardzo interesującym projektem. Jego reżyserią ma się zająć Matt Reeves , czyli twórca "Batmana" . On i Rami Malek Malek mają też zająć się produkcją serialu, który zostanie zrealizowany dla studia Warner Bros. Television.

Scenariusz ma napisać trzykrotny zdobywca nagrody Emmy, Ted Cohen ("Przyjaciele") na podstawie książki Jamesa Curtisa "Buster Keaton: A Filmmaker's Life" ("Buster Keaton: Życie filmowca"). Producenci serialu są aktualnie na etapie finalizowania zakupu praw do ekranizacji tej biografii.

Powstający projekt ma zostać przedstawiony platformom streamingowym i sieciom telewizyjnym. Ale jako że w realizację serialu zaangażowane jest studio Warnera, najprawdopodobniej trafi on na platformę streamingową HBO Max, dla której Reeves tworzy już serial o Pingwinie, który będzie spin-offem jego "Batmana". Studio Warner Bros. Discovery nie skomentowało jeszcze doniesień "Deadline".

Buster Keaton: Człowiek o kamiennej twarzy

Buster Keaton, nazywany "Komikiem o kamiennej twarzy", był jednym z najbardziej znanych artystów kina niemego. Największą sławę przyniósł mu występ w komedii "Generał" z 1926 roku, której był też scenarzystą i reżyserem. Aktor święcił sukcesy do czasu podpisania kontraktu ze studiem MGM. Tam stracił swoją niezależność artystyczną i popadł w alkoholizm.

W latach 40. odbudował karierę, a w 1959 roku otrzymał honorowego Oscara. Do historii kina przeszedł głównie za sprawą niebezpiecznych popisów kaskaderskich, które wykonywał osobiście. Jego twórczość inspirowała takich filmowców jak Mel Brooks, Martin Scorsese i Orson Welles.

Jeśli serial o Keatonie powstanie, nie będzie to pierwsza telewizyjna produkcja z Ramim Malekiem w roli głównej - aktor rozpoczął swoją karierę od sukcesu serialu "Mr. Robot". Niedawno Malek pracował na planie najnowszego filmu Christophera Nolana "Oppenheimer" . Premierę tego filmu zaplanowano na 21 lipca.