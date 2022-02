Jak informuje portal "Variety", akcja "Raised Eybrows" rozgrywać się będzie pomiędzy 1973 i 1977 rokiem. To właśnie wtedy Steve Stoliar, w którego rolę wcieli się Charlie Plummer, został zatrudniony jako sekretarz i archiwista starzejącego się i wątłego Marksa. Stoliara zatrudnia Erin Fleming (w tej roli Sienna Miller ) - długoletnia menadżerka komika, z którą łączył go kontrowersyjny romans.

Dla Orena Movermana , któremu rozgłos przyniósł dramat "W imieniu armii" z 2009 roku, nie będzie to pierwszy film biograficzny w karierze. Wcześniej był autorem scenariusza filmu "Love & Mercy", który opowiadał o wokaliście grupy "The Beach Boys", Brianie Wilsonie.

"To przyjemność, zaszczyt, odpowiedzialność i pewnie jeszcze coś, móc pracować z tak znakomitą obsadą nad historią, która, mam taką nadzieję, przedstawi na nowo geniusz Groucho Marksa w sposób prowokacyjny i rozrywkowy. Steve Stoliar dał światu niesamowity wgląd w minioną epokę" - mówi Overman.

Rola Groucho Marksa będzie powrotem na ekran laureata Oscara za rolę w "Blasku" , Geoffreya Rusha . Ostatni raz można go było oglądać w "Chłopcu z burzy" z 2019 roku. Już wtedy musiał zmagać się z zarzutami o przestępstwa seksualne, o które oskarżył go m.in. znany z serialu "Orange Is the New Black" Yael Stone.

Znany ze swoich charakterystycznych, domalowanych wąsów Groucho Marx wraz z braćmi tworzyli legendarną grupę komików znanych jako bracia Marx. Wystąpili m.in. w takich filmach jak "Małpi interes", "Kacza zupa", "Noc w operze" oraz "Dzień na wyścigach".