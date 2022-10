Rafał Zawierucha: Kariera

Mimo iż ekranową karierę rozpoczynał od występów w telewizyjnych produkcjach: "Klanie" i "Pierwszej miłości", zagraniczna widownia po raz pierwszy usłyszała o nim w 2011 roku, kiedy na festiwalu filmowym w Karlowych Warach pokazano 'Księstwo" Andrzeja Barańskiego z główną rolą Rafała Zawieruchy.



W kolejnych latach Rafał Zawierucha grywał jednak głównie epizody: we 'Wkręconych" Piotra Wereśniaka zagrał kamerzystę, w "Obywatelu" Jerzego Stuhra mignął na ekranie jako delegat, Zaliczył też występy w "Jacku Strongu" Władysława Pasikowskiego (czołgista) oraz komedii Ryszarda Zatorskiego "Dzień dobry, kocham cię" (kelner).

Reklama

Przełomem w jego karierze okazała się jednak niewielka rola Romana Polańskiego u Tarantino. "To był szok, to był wielki szok, ale powiedziałem, że dam radę. To była magia, to było przeżycie, którego nie zapomnę, dlatego wszystko sobie opisywałem w moim pamiętniku" - Zawierucha mówił agencji informacyjne Newseria Lifestyle.

Rafał Zawierucha: Polak, który zagrał u Tarantino 1 / 8 Mimo iż ekranową karierę rozpoczynał od występów w telewizyjnych produkcjach: "Klanie" i "Pierwszej miłości", zagraniczna widownia po raz pierwszy usłyszała o nim w 2011 roku, kiedy na festiwalu filmowym w Karlowych Warach pokazano 'Księstwo" Andrzeja Barańskiego z główną rolą Rafała Zawieruchy. W ekranizacji autobiograficznego cyklu powieściowego Zbigniewa Masternaka młody aktor wcielił się w wychowanego na świętokrzyskiej wsi chłopca, który ma zdolności pisarskie i chciałby realizować swoją pasję, jednak ze względu na trudną sytuację rodzinną nie jest to dla niego łatwe. Źródło: materiały prasowe Autor: Best Film udostępnij

Rafał Zawierucha jako Vega i paparazzo

W ostatnich miesiącach aktora można było zobaczyć na ekranie w różnych rolach. Głośno było m.in. o filmie "Niewidzialna wojna", w którym wcielał się w Patryka Vegę. Zawierucha w filmie był niemal nie do poznania. Charakteryzacja upodobniła go bowiem do kontrowersyjnego reżysera.

"Wybieram role naprawdę pieczołowicie i kilka razy myślę nad tym, co biorę. Kieruję się przede wszystkim zasadą, ile ja jako aktor i jako człowiek mogę wynieść z danej roli i ile ja jako aktor i jako człowiek mogę w tej roli powiedzieć o czymś ważnym, o tym, co jest fundamentem życia i o wartościach, którym jestem wierny" - powiedział aktor w rozmowie z Interią.

Z kolei w filmie "Miłość na pierwszą stronę" wcielił się w paparazzo, który zarabia na życie robiąc gwiazdom zdjęcia z zaskoczenia. "Dla mnie wyjątkowym jest fakt, że pokazujemy tu te trzy strony życia. Świat polityki, aktorów i celebrytów, który na co dzień widzimy w mediach, czy social mediach. Pokazujemy również to życie zza kamery, zza obiektywu. Poprzez właśnie Krupnika. Oczywiście jest także zobrazowany świat prywatny" - tłumaczy aktor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Zawierucha o filmach wzbudzających kontrowersje oraz roli u Vegi INTERIA.PL

Rafał Zawierucha wziął ślub!

Zdjęcie Rafał Zawierucha i Beata Wiśnicka na premierze "Niewidzialnej wojny" / Baranowski / AKPA

O swoim życiu prywatnym aktor nie lubi opowiadać. Kilka lat temu związany był z Gabrielą Bliźniuk. Związek ten jednak przeszedł do historii, a aktor układa sobie życie u boku nowej ukochanej. W sobotę wieczorem na Instagramie opublikował post, który zaskoczył wielu jego fanów. Rafał Zawierucha ogłosił bowiem, że właśnie się ożenił!

"Stało się. Amor wystrzelił i trafił w nas" - napisał pod zdjęciem z ukochaną. Wybranką na aktora jest Beata Wiśnicka. Żona Zawieruchy pilnie strzeże swojej prywatności. Wiadomo jednak, że nie jest związana z show-biznesem i pracuje w firmie konsultingowej, w której "edukuje ludzi w każdym wieku na temat metod działania oszustów oraz sposobów obrony".

Instagram Post Rozwiń

Rafał Zawierucha i Barbara Wiśnicka pierwszy raz pokazali się razem podczas festiwali filmowego w Gdyni w 2021 roku. Później ukochana aktora towarzyszyła mu podczas ważniejszych premier, ale nie udzielali wywiadów na temat wspólnego życia.