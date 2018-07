Rachel Weisz: Kobieta, która złamała zasady

Rachel Weisz to nie tylko - obok Rachel McAdams - odtwórczyni głównej roli w "Nieposłusznych", ale również producentka filmu. Kiedy aktorka odkryła obsypaną nagrodami książkę Naomi Alderman "Nieposłuszeństwo", razem z Fridą Torresblanco, z którą działa pod szyldem firmy producenckiej Braven Films, natychmiast podjęły decyzję o jej adaptacji.

Rachel Weisz i Rachel McAdams w scenie z "Nieposłusznych" /materiały prasowe

"Szukałam materiału, który mogłabym wyprodukować i w nim zagrać, a 'Nieposłuszne; to niesamowita historia z dwiema świetnymi głównymi bohaterkami" - przyznaje aktorka i producentka. - "Ale to, co tak naprawdę przyciągnęło moją uwagę, to wątek grzechu i wykroczenia we współczesnym świecie zachodnim, w którym tematy tabu już praktycznie nie istnieją. Słowo nieposłuszeństwo znaczy dziś naprawdę niewiele, chyba że trafi na odpowiedni kontekst, w którym odnajduje dawną wagę: taki, jak mała, ortodoksyjna wspólnota żydowska w północnym Londynie. Jednocześnie to uniwersalna historia o zderzeniu konserwatyzmu z pragnieniem wolności, do której każdy może się odnieść".



Frida Torresblanco dodaje zaś: "Już na początku ustaliłyśmy z Rachel, że nasza kreatywna współpraca ma skupiać się na opowiadaniu historii o kobietach, które są silne, zdeterminowane, podejmują decyzje, a nie występują w historii tylko po to, żeby wspierać męskich bohaterów".



Weisz zaproponowała reżyserię filmu Sebastiánowi Lelio, twórcy uwielbianej przez nią "Glorii", w tym roku nagrodzonemu Oscarem za "Fantastyczną kobietę", który - ku jej radości - od razu zgodził się na udział w projekcie.

Rachel Weisz ma na koncie Oscara oraz Złoty Glob za rolę w "Wiernym ogrodniku" Fernando Meirellesa, zagrała również u Paolo Sorrentino w "Młodości" oraz w filmie "Lobster" Yorgosa Lanthimosa. Prywatnie jest partnerką filmowego Jamesa Bonda - Daniela Craiga. Para obecnie spodziewa się dziecka.

"Nieposłuszne" to przejmująca i pełna napięcia opowieść o zakazanej miłości. Esti jest młodą, przykładną żoną w małej, zamkniętej, żydowskiej społeczności, w której wszyscy się znają i wzajemnie obserwują. Seksualność jest tu poddana sztywnym rygorom, nie ma miejsca na odstępstwo od zasad, a pożądanie to temat tabu. W życiu Esti pojawia się Ronit, jej dawna kochanka i pierwsza miłość. Kiedy namiętność sprzed lat wybucha na nowo, żadna z nich nie zamierza podporządkować się regułom.