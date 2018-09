Znali się od lat, ale dopiero na planie filmu "Dom snów" zrozumieli, że są sobie przeznaczeni. Rachel Weisz i Daniel Craig nigdy nie rozmawiają w domu o pracy. Mają ciekawsze tematy. Zwłaszcza teraz, kiedy po siedmiu latach małżeństwa zostali rodzicami.

Daniel Craig i Rachel Weisz znają się od lat i świetnie się dogadują AFP

Starają się prowadzić w miarę normalne życie, chociaż wcale nie jest to łatwe. Wszędzie, gdzie się pojawiają, natychmiast budzą sensację. Nie narzekają jednak, bo dobrze wiedzą, jak chronić swoją prywatność.



To córka! Taka wiadomość o narodzinach pierwszego wspólnego dziecka Rachel Weisz (48 l.) i Daniela Craiga (50 l.) pojawiła się w mediach na całym świecie. Dziewczynka przyszła na świat w Nowym Jorku na początku września tego roku. Mając takich niezwykłych rodziców, czeka ją ciekawe życie.



Para przyjaciół

Znali się od dawna. Ona urodziła się i wychowała w Londynie. On dzieciństwo spędził w niewielkim miasteczku West Kirby niedaleko Liverpoolu. Przyszły odtwórca roli Jamesa Bonda w wieku 16 lat wyruszył do Londynu, gdzie chciał zrealizować swoje marzenie o aktorstwie.

Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach Daniel Craig poznał Rachel Weisz - oboje milczą na ten temat. Prawdopodobnie miało to miejsce jeszcze w latach 80. w Londynie. Lubili się, ale żadne z nich nie przypuszczało, że kiedyś stworzą szczęśliwą rodzinę. Ot, para przyjaciół. Przez kolejne lata byli zajęci swoimi karierami.

U boku Ralpha Fiennesa w "Wiernym ogrodniku" (2005)...

W 1996 roku w wieku 26 lat Rachel zagrała w "Ukrytych pragnieniach" w reżyserii wielkiego Bernardo Bertolucciego. To otworzyło jej drogę do Hollywood. Z kolei Daniel w 2001 roku wystąpił w kasowym przeboju "Lara Croft: Tomb Raider" u boku Angeliny Jolie, a cztery lata później został wybrany jako kolejny James Bond. Premiera "Casino Royale" miała miejsce w 2006 roku i w tym samym roku Rachel otrzymała Oscara za rolę w filmie "Wierny ogrodnik". Każde z nich miało powody do dumy! Przecież odnieśli światowy sukces. Ale praca to nie wszystko.



Odnaleźli się w Kanadzie

Aktorka nigdy nie była zbyt kochliwa. Niezależna i inteligentna, stawiała wysokie wymagania kandydatom na życiowych partnerów. Jej serce skradł amerykański reżyser Darren Aronofsky, z którym zamieszkała w Nowym Jorku. W maju 2006 roku na świat przyszedł ich syn Henry. Natomiast Daniel, czarujący brzydal o przenikliwym spojrzeniu, zawsze miał słabość do płci pięknej. I nigdy nie narzekał na brak powodzenia. Pierwsze jego małżeństwo trwało zaledwie dwa lata. Z tego związku aktor ma 26-letnią córkę Ellę.



Potem łączono go z wieloma kobietami. Z żadną z nich jednak nie stanął na ślubnym kobiercu. Nawet o tym nie pomyślał. Aż do roku 2010, kiedy na planie filmu "Dom snów" w Kanadzie spotkał się z Rachel Weisz. Zagrali małżeństwo, które wprowadza się do nawiedzonego domu.

Daniel Craig: Nie tylko Bond 1 10 Mimo że zalicza się dziś do niekwestionowanej czołówki hollywoodzkich gwiazdorów, swą renomę Daniel Craig zawdzięcza nie tylko roli Jamesa Bonda. Zanim w 2006 roku po raz pierwszy przywdział garnitur agenta 007, miał już na koncie kilka wspaniałych kreacji. Z okazji 50. urodzin aktora przypominamy najważniejsze z nich. Autor zdjęcia: WB/REGENCY ENTERPRISES V.O.F./CANAL + Źródło: East News 10

Ekipa natychmiast zauważyła chemię, jaka pojawiła się między nimi. Szybko przedostało się to do prasy. Wkrótce Weisz rozstała się z Aronofskym, co jedynie potwierdziło plotki o romansie z Craigiem. W czerwcu następnego roku poślubiła "Bonda". To była wyjątkowo skromna uroczystość. Wzięło w niej udział czworo gości, z czego dwoje to były ich dzieci z poprzednich związków.



Miłość to prywatna sprawa

Zakochali się w sobie, kiedy byli już dojrzałymi ludźmi. Wiedzą, kim są i czego pragną. To daje im siłę. Oboje uważają Hollywood za toksyczne miejsce. Mieszkają w Nowym Jorku albo w pobliskim domu na wsi. Mają też mieszkanie w Londynie. Chronią swoją prywatność. Dziennikarzom rzadko udaje się namówić ich na rozmowę o codziennym życiu. Dobrze wiedzą, gdzie postawić granicę.

Twierdzą, że są bardzo do siebie podobni. Lubią spędzać czas w swoim towarzystwie. Nigdy się nie nudzą. Dużo rozmawiają, słuchają muzyki, czytają i gotują. Podobno lepszym kucharzem jest Daniel, który lubi w kuchni eksperymentować. W domowych pieleszach trudno rozpoznać w nim słynnego agenta Jej Królewskiej Mości.

Rachel Weisz w odróżnieniu od wielu swoich koleżanek po fachu nie marzyła w dzieciństwie o zostaniu aktorką. Dopiero podczas studiów (anglistyka) na Uniwersytecie Cambridge zaczęła pojawiać się w przedstawieniach. Pasja zawładnęła jej życiem do tego stopnia, że Weisz postanowiła poświęcić jej wszystko inne. Na ekranie zadebiutowała w miniserialu telewizyjnym "Czerwone i czarne", a karierę filmową rozpoczęła w 1996 roku od niewielkiej, ale dosyć wyrazistej (ciężko zapomnieć taki widok) kreacji w obrazie Bernardo Bertolucciego "Ukryte pragnienia".

- Nie jestem Jamesem Bondem, przepraszam. Gdybym był, żona wyrzuciłaby mnie z domu - śmieje się Craig. - Nigdy nie myślałam, że wyjdę za mąż - przyznała z kolei Rachel. - Dzisiaj z dumą noszę obrączkę. W kwietniu tego roku świat obiegła wiadomość, że Rachel jest w czwartym miesiącu ciąży. - Nie możemy się już doczekać! - cieszyła się aktorka. Teraz, kiedy córeczka pojawiła się na świecie, zaczął się kolejny rozdział w życiu pary. Na pewno szczęśliwy.

Marzena Juraczko