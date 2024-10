Rachel McAdams w nowym filmie Sama Raimiego?

Portal Deadline, powołując się na The InSneider donosi, że spekuluje się o dołączeniu Rachel McAdams ("Pamiętnik", "Wredne dziewczyny", "Czas na miłość") do obsady filmu "Send Help" od 20th Century Studios. Ponoć aktorka prowadzi rozmowy w tej sprawie. Reżyserem i producentem produkcji ma być Sam Raimi ("Spider-man", "Doktor Strange w multiwersum obłędu"). Z kolei za scenariusz odpowiadają Mark Swift i Damian Shannon ("Baywatch. Słoneczny patrol", "Piątek 13-go").

Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Informator podkreśla, że negocjacje są jeszcze na bardzo wczesnym etapie i na ten moment nic nie jest pewne.

"Send Help": o czym będzie film?

"Send Help" jest zapowiadany jako mieszanka horroru i thrillera. W sieci można przeczytać, że będzie połączeniem filmu "Misery" i "Cast Away - Poza światem". Główna bohaterka Linda wyjeżdża na wyjazd służbowy wraz ze swoim szefem, Bradleyem. Gdy ich samolot się rozbija, okazuje się, że są jedynymi pasażerami, którzy przeżyli. Trafiają na odizolowaną wyspę i rozpoczynają walkę o przetrwanie.

Rachel McAdams i Sam Raimi spotkali się już wcześniej na jednym planie. Współpracowali przy okazji filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu". Aktorka zagrała w nim postać Christine Palmer, a Raimi wówczas odpowiadał za reżyserię.