Rachael Leigh Cook wystąpi w remake’u filmu, w którym grała jako nastolatka

Gwiazda młodzieżowej komedii romantycznej "Cała ona" z 1999 roku dołączyła do obsady realizowanego właśnie remake’u tej produkcji. Jak podaje portal "Variety", w zatytułowanym "He's All That" ("Cały on") filmie wcieli się ona w postać matki głównej bohaterki.

Rachael Leigh Cook w filmie "Cała ona" /Miramax Films / Entertainment Pictures / Agencja FORUM

W stosunku do oryginalnego filmu, w jego remake’u odwrócone zostały role. W oryginale to popularny chłopak zamieniał w królową licealnego balu szarą myszkę. Teraz taką metamorfozą zajmie się lubiana w szkole dziewczyna, która na skutek zakładu postara się uczynić popularnym szkolne popychadło.



W roli Padgett Sawyer, głównej bohaterki filmu "Cały on", wystąpi gwiazda TikToka Addison Rae. To właśnie w postać jej matki wcieli się Rachael Leigh Cook. Najmniej popularnego chłopaka w szkole zagra znany z serialu "Cobra Kai" Tanner Buchanan. Pozwoli on Padgett zamienić się w króla balu.



"Jestem podekscytowana możliwością ponownego spotkania się z wieloma znajomymi twarzami. W tej wersji filmu pojawi się wspaniała zamiana ról, którą, moim zdaniem, widzowie pokochają" - powiedziała Cook, którą ostatnio można było oglądać w filmie Netfliksa "Miłość zagwarantowana".

Reklama

Słowa aktorki dotyczą tego, że na planie remake'u spotkało się kilka osób odpowiedzialnych za sukces oryginalnego filmu. Scenariusz obydwu filmów napisał R. Lee Fleming, a ich producentami są Jennifer Gibgot i Andrew Panay. Film "He’s All That" reżyseruje Mark Waters ("Wredne dziewczyny", "Zakręcony piątek"). Wystąpią w nim też Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Andrew Matarazzo, Vanessa Dubasso, Myra Malloy, Annie Jacob, Brian Torres, Romel De Silva, Dominic Goodman, Ryan Hollis oraz Tiffany Simon. W jednym z epizodów pojawi się Kourtney Kardashian.