Quentin Tarantino wybrał najlepszy film drugiej dekady XX wieku

Popularny reżyser znany jest nie tylko z zamiłowania do kina, ale też z tworzenia zestawień „the best of”, obejmujących najlepsze filmy danego okresu. Teraz Quentin Tarantino ujawnił, jaki jego zdaniem jest najlepszy film drugiej dekady XX wieku. Jego wybór padł na wyreżyserowany przez Davida Finchera „The Social Network” z 2010 roku.

Swoim wyborem pierwszego miejsca Tarantino podzielił się w wywiadzie dla francuskojęzycznego "Premiere Magazine". Zapytany o to, dlaczego właśnie film Finchera, Tarantino przyznał, że tak naprawdę to nie ma czego tłumaczyć. "To 'The Social Network', czapki z głów. Jest na miejscu pierwszym, bo jest najlepszy, to wszystko. Niszczy całą konkurencję" - stwierdził reżyser.



Nie wiadomo, jakie inne filmy znajdują się na liście najlepszych filmów ostatniej dekady stworzonej przez Tarantino. Można przypuszczać, że wcześniej czy później reżyser podzieli się nią z fanami. Wiadomo jedynie, jaki film zajmuje drugie miejsce na jego liście. To "Dunkierka" Christophera Nolana, którą Tarantino wskazał na tym miejscu w styczniu tego roku.



"The Social Network" z Jessem Eisenbergiem i Andrewem Garfieldem powstał na podstawie nagrodzonego Oscarem scenariusza Aarona Sorkina. Opowiada o kulisach powstania serwisu Facebook. Dzieło Finchera w ostatnich latach znajdowało się na szczytach wielu podobnych zestawień najlepszych filmów.



W sumie film Finchera zdobył osiem nominacji do Oscara. Zdobył trzy statuetki - za najlepszy scenariusz, najlepszy montaż oraz muzykę.